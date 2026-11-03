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Jessica Biggs declares victory in race for Chicago school board president

A winner has not yet been projected, but Biggs leads in the polls and spoke to her supporters, declaring victory and her plans once in office.
13m ago (01:31)
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