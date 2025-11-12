Chicago area bathed in northern lights
The northern lights around the Chicago area on Tuesday, Nov. 11, 2025.
Northern Lights in Chicago area: Westmont
The northern lights in Westmont, Illinois on Tuesday, Nov. 11, 2025.
Northern Lights in Chicago area: Algonquin
The northern lights in Algonquin, Illinois on Tuesday, Nov. 11, 2025.
Northern Lights in Chicago area
Northern Lights in Chicago area
Northern Lights in Chicago area
Northern Lights in Chicago area: Michigan City
The northern lights in Michigan City, Indiana, on Tuesday, Nov. 11, 2025.
Northern Lights in Chicago area
Northern Lights in Chicago area: Hoffman Estates
The northern lights in Hoffman Estates, Illinois, on Tuesday, Nov. 11, 2025.
Northern Lights in Chicago area: Oswego
The northern lights in Oswego, Illinois, on Tuesday, Nov. 11, 2025.
Northern Lights in Illinois: Galesburg
The northern lights in Galesburg, Illinois, on Tuesday, Nov. 11, 2025.
Northern Lights in the Chicago area: Elburn
The northern lights in Elburn, Illinois, on Tuesday, Nov. 11, 2025.
Northern Lights in the Chicago area: Elburn
Northern Lights in the Chicago area: Glenview
The northern lights in Glenview, Illinois, on Tuesday, Nov. 11, 2025.
Northern Lights in the Chicago area: Wauconda
The northern lights in Wauconda, Illinois, on Tuesday, Nov. 11, 2025.
Northern Lights in the Chicago area: Huntley
The northern lights in Huntley, Illinois, on Tuesday, Nov. 11, 2025.
Northern Lights in the Chicago area: Blackstone
The northern lights in Blackstone, Illinois, on Tuesday, Nov. 11, 2025.
Northern Lights in the Chicago area: Barrington
The northern lights in Barrington, Illinois, on Tuesday, Nov. 11, 2025.
Northern Lights in the Chicago area: Troy Grove
The northern lights in Troy Grove, Illinois, on Tuesday, Nov. 11, 2025.
Northern Lights in the Chicago area
Northern Lights in the Chicago area: Beecher
The northern lights in Beecher, Illinois, on Tuesday, Nov. 11, 2025.
Northern Lights in the Chicago area: LaSalle
The northern lights in LaSalle, Illinois, on Tuesday, Nov. 11, 2025.
Northern Lights in the Chicago area: Island Lake
The northern lights in Island Lake, Illinois, on Tuesday, Nov. 11, 2025.
Northern Lights in the Chicago area: Morris
The northern lights in Morris, Illinois, on Tuesday, Nov. 11, 2025.
Northern Lights in the Chicago area: Geneva
The northern lights in Geneva, Illinois, on Tuesday, Nov. 11, 2025.
Northern Lights in the Chicago area: Wetschester
The northern lights in Westchester, Illinois, on Tuesday, Nov. 11, 2025.
Northern Lights in the Chicago area
Northern Lights in the Chicago area: Crystal Lake
The northern lights in Crystal Lake, Illinois, on Tuesday, Nov. 11, 2025.
Northern Lights in the Chicago area: Batavia
The northern lights in Batavia, Illinois, on Tuesday, Nov. 11, 2025.
Northern Lights in the Chicago area: Geneva
Northern Lights in the Chicago area: Geneva
Northern Lights in the Chicago area: Algonquin
Northern Lights in the Chicago area: Carpentersville
The northern lights in Carpentersville, Illinois, on Tuesday, Nov. 11, 2025.
Northern Lights in the Chicago area
Northern Lights in the Chicago area
Northern Lights in the Chicago area: Huntley
Northern Lights in the Chicago area: Minooka
The northern lights in Minooka, Illinois, on Tuesday, Nov. 11, 2025.
Northern Lights in the Chicago area: Kathy Osterman Beach
The northern lights at Chicago's Kathy Osterman Beach.
Northern Lights in the Chicago area: Niles
The northern lights in Niles, Illinois.
Northern Lights in the Chicago area: Garfield Ridge
The northern lights in Chicago's Garfield Ridge neighborhood.
Northern Lights: Round Lake
The northern lights in Round Lake, Illinois
Northern Lights: Round Lake
Northern Lights: Round Lake
Northern Lights: Round Lake
Northern Lights: Round Lake
Northern Lights: Round Lake
Northern Lights: Aurora
The northern lights in Aurora, Illinois.
Northern Lights: Elizabeth, Illinois
The northern lights in Elizabeth, Illinois.
Northern Lights: Wilmette Beach
The northern lights at Wilmette Beach.
Northern Lights: Evanston
The northern lights in Evanston, Illinois
Northern Lights: Morris
The northern lights in Morris, Illinois.
Northern Lights: Norridge
The northern lights in Norridge, Illinois.
Northern Lights: Joliet
The northern lights in Joliet, Illinois.
Northern Lights: Richmond, Illinois.
The northern lights in Richmond, Illinois.
Northern Lights: Lowell, Indiana
The northern lights in Lowell, Indiana.
Northern lights: Bradley
The northern lights in Bradley, Illinois.
Northern lights: Beverly
The northern lights in Chicago's Beverly neighborhood.
Northern lights: Geneva
The northern lights in Geneva, Illinois.
Northern Lights: Highland Park
The northern lights in Highland Park, Illinois,
Northern Lights: Highland Park
Northern lights: Lakeview
The northern lights in Chicago's Lakeview neighborhood.
Northern Lights: Indiana Dunes National Park
The northern lights at Indiana Dunes National Park
Northern Lights in Chicago
The northern lights on Chicago's South Side.
Northern Lights: Montrose Beach
The northern lights at Chicago's Montrose Beach.
Northern Lights: Gilberts, Illinois
The northern lights in Gilberts, Illinois