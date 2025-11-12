Watch CBS News
Chicago area bathed in northern lights

allison-selz-griffin.jpg
Allison Selz Griffin

The northern lights around the Chicago area on Tuesday, Nov. 11, 2025.

Northern Lights in Chicago area: Westmont

angie-lugo-westmont.jpg
Angie Lugo

The northern lights in Westmont, Illinois on Tuesday, Nov. 11, 2025.

Northern Lights in Chicago area: Algonquin

bobbie-parks-novak-algonquin.jpg
Bobbie Parks Novak

The northern lights in Algonquin, Illinois on Tuesday, Nov. 11, 2025.

Northern Lights in Chicago area

brenda-conklin-degner.jpg
Brenda Conklin Degner

The northern lights around the Chicago area on Tuesday, Nov. 11, 2025.

Northern Lights in Chicago area

carol-rogers.jpg
Carol Rogers

The northern lights around the Chicago area on Tuesday, Nov. 11, 2025.

Northern Lights in Chicago area

christ-ian-barrientos.jpg
Christian Barrientos

The northern lights around the Chicago area on Tuesday, Nov. 11, 2025.

Northern Lights in Chicago area: Michigan City

collin-niehaus-michigan-city.jpg
Collin Niehaus

 The northern lights in Michigan City, Indiana, on Tuesday, Nov. 11, 2025.

Northern Lights in Chicago area

diana-wong.jpg
Diana Wong

The northern lights around the Chicago area on Tuesday, Nov. 11, 2025.

Northern Lights in Chicago area: Hoffman Estates

donna-sinon-portell-hoffman-estates.jpg
Donna Sinon Portell

 The northern lights in Hoffman Estates, Illinois, on Tuesday, Nov. 11, 2025.

Northern Lights in Chicago area: Oswego

eleni-zamora-oswego.jpg
Eleni Zamora

  The northern lights in Oswego, Illinois, on Tuesday, Nov. 11, 2025.

Northern Lights in Illinois: Galesburg

grazyna-bozek-galesburg.jpg
Grazyna Bozek

  The northern lights in Galesburg, Illinois, on Tuesday, Nov. 11, 2025.

Northern Lights in the Chicago area: Elburn

jeff-langan-elburn.jpg
Jeff Langan

The northern lights in Elburn, Illinois, on Tuesday, Nov. 11, 2025.

Northern Lights in the Chicago area: Elburn

jeff-langan-elburn-2.jpg
Jeff Langan

  The northern lights in Elburn, Illinois, on Tuesday, Nov. 11, 2025.

Northern Lights in the Chicago area: Glenview

kellie-godina-glenview.jpg
Kellie Godina

The northern lights in Glenview, Illinois, on Tuesday, Nov. 11, 2025.

Northern Lights in the Chicago area: Wauconda

kim-beveridge-wedl-wauconda.jpg
Kim Beveridge Wedl

The northern lights in Wauconda, Illinois, on Tuesday, Nov. 11, 2025.

Northern Lights in the Chicago area: Huntley

kimberly-petrone-novak-huntley.jpg
Kimberly Petrone Novak

The northern lights in Huntley, Illinois, on Tuesday, Nov. 11, 2025.

Northern Lights in the Chicago area: Blackstone

kirsten-pieper-street-blackstone.jpg
Kirsten Pieper Street

The northern lights in Blackstone, Illinois, on Tuesday, Nov. 11, 2025.

Northern Lights in the Chicago area: Barrington

kristin-gareiss-barrington.jpg
Kristin Gareiss

The northern lights in Barrington, Illinois, on Tuesday, Nov. 11, 2025.

Northern Lights in the Chicago area: Troy Grove

kristina-brown-troy-grove.jpg
Kristina Brown

The northern lights in Troy Grove, Illinois, on Tuesday, Nov. 11, 2025.

Northern Lights in the Chicago area

kurt-sauber.jpg
Kurt Sauber

The northern lights in the Chicago area on Tuesday, Nov. 11, 2025.

Northern Lights in the Chicago area: Beecher

kyle-duran-beecher.jpg
Kyle Duran

The northern lights in Beecher, Illinois, on Tuesday, Nov. 11, 2025.

Northern Lights in the Chicago area: LaSalle

lisa-manijak-lasalle.jpg
Lisa Manijak

The northern lights in LaSalle, Illinois, on Tuesday, Nov. 11, 2025.

Northern Lights in the Chicago area: Island Lake

liz-trejo-island-lake.jpg
Liz Trejo

The northern lights in Island Lake, Illinois, on Tuesday, Nov. 11, 2025.

Northern Lights in the Chicago area: Morris

mary-sheedy-morris.jpg
Mary Sheedy

The northern lights in Morris, Illinois, on Tuesday, Nov. 11, 2025.

Northern Lights in the Chicago area: Geneva

mimi-dileonardi-geneva.jpg
Mimi DiLeonardi

The northern lights in Geneva, Illinois, on Tuesday, Nov. 11, 2025.

Northern Lights in the Chicago area: Wetschester

pam-duggan-westchester.jpg
Pam Duggan

The northern lights in Westchester, Illinois, on Tuesday, Nov. 11, 2025.

Northern Lights in the Chicago area

pam-weiss.jpg
Pam Weiss

  The northern lights in the Chicago area on Tuesday, Nov. 11, 2025.

Northern Lights in the Chicago area: Crystal Lake

pat-pfaller-crystal-lake.jpg
Pat Pfaller

  The northern lights in Crystal Lake, Illinois, on Tuesday, Nov. 11, 2025.

Northern Lights in the Chicago area: Batavia

patricia-sidden-crvich-batavia.jpg
Patricia Sidden Crvich

The northern lights in Batavia, Illinois, on Tuesday, Nov. 11, 2025.

Northern Lights in the Chicago area: Geneva

scott-wilson-geneva.jpg
Scott Wilson

  The northern lights in Geneva, Illinois, on Tuesday, Nov. 11, 2025.

Northern Lights in the Chicago area: Geneva

scott-wilson-geneva-2.jpg
Scott Wilson

  The northern lights in Geneva, Illinois, on Tuesday, Nov. 11, 2025.

Northern Lights in the Chicago area: Algonquin

sharon-pfaff-algonquin.jpg
Sharon Pfaff

The northern lights in Algonquin, Illinois, on Tuesday, Nov. 11, 2025.

Northern Lights in the Chicago area: Carpentersville

tamarah31493310-carpentersville.jpg
tamarah31493310

  The northern lights in Carpentersville, Illinois, on Tuesday, Nov. 11, 2025.

Northern Lights in the Chicago area

tanya-jeong.jpg
Tanya Jeong

The northern lights in the Chicago area on Tuesday, Nov. 11, 2025.

Northern Lights in the Chicago area

vanessa-de-leos-pinto.jpg
Vanessa de Leos Pinto

The northern lights in the Chicago area on Tuesday, Nov. 11, 2025.

Northern Lights in the Chicago area: Huntley

vicki-ricchio-pattenaude-huntley.jpg
Vicki Ricchio Pattenaude

  The northern lights in Huntley, Illinois, on Tuesday, Nov. 11, 2025.

Northern Lights in the Chicago area: Minooka

yvonne-somerville-olsen-minooka.jpg
Yvonne Somerville Olsen

  The northern lights in Minooka, Illinois, on Tuesday, Nov. 11, 2025.

Northern Lights in the Chicago area: Kathy Osterman Beach

amy-schwartz-kathy-osterman-beach.jpg
Amy Schwartz

The northern lights at Chicago's Kathy Osterman Beach.

Northern Lights in the Chicago area: Niles

gie-gie-maris-niles-il.jpg
Gie Gie Maris

The northern lights in Niles, Illinois.

Northern Lights in the Chicago area: Garfield Ridge

heiidi-helstad-garfield-ridge.jpg
Heidi Helstad

 The northern lights in Chicago's Garfield Ridge neighborhood.

Northern Lights: Round Lake

img-0256.jpg
Natalie McMillan

The northern lights in Round Lake, Illinois

Northern Lights: Round Lake

img-0268.jpg
Natalie McMillan

The northern lights in Round Lake, Illinois

Northern Lights: Round Lake

img-0278.jpg
Natalie McMillan

The northern lights in Round Lake, Illinois

Northern Lights: Round Lake

img-0357.jpg
Natalie McMillan

The northern lights in Round Lake, Illinois

Northern Lights: Round Lake

img-0365.jpg
Natalie McMillan

The northern lights in Round Lake, Illinois

Northern Lights: Round Lake

img-0381.jpg
Natalie McMillan

The northern lights in Round Lake, Illinois

Northern Lights: Aurora

jose-sanchez-aurora.jpg
Jose Sanchez

The northern lights in Aurora, Illinois.

Northern Lights: Elizabeth, Illinois

katelyn-hayes-elizabeth-il.jpg
KateLyn Hayes

  The northern lights in Elizabeth, Illinois.

Northern Lights: Wilmette Beach

kathy-rogozinski-goldberg-wilmette-beach.jpg
Kathy Rogozinski Goldberg

The northern lights at Wilmette Beach.

Northern Lights: Evanston

kelley-hughes-liao-evanston.jpg
Kelley Hughes Liao

 The northern lights in Evanston, Illinois

Northern Lights: Morris

larry-kelm-morris-il.jpg
Larry Kelm

The northern lights in Morris, Illinois.

Northern Lights: Norridge

lisa-hendrickson-norridge.jpg
Lisa Hendrickson

The northern lights in Norridge, Illinois.

Northern Lights: Joliet

lynn-russ-policandriotes-joliet.jpg
Lynn Russ Policandriotes

The northern lights in Joliet, Illinois.

Northern Lights: Richmond, Illinois.

main-stay-therapeutic-farm-richmond-il.jpg
Main Stay Therapeutic Farm

The northern lights in Richmond, Illinois.

Northern Lights: Lowell, Indiana

mary-kay-maglis-leopre-lowell-in.jpg
Mary Kay Maglis Lepore

The northern lights in Lowell, Indiana.

Northern lights: Bradley

michelle-montpetit-bradley.jpg
Michelle Montpetit

The northern lights in Bradley, Illinois.

Northern lights: Beverly

northern-lights-beverly.jpg
Supplied to CBS Chicago

The northern lights in Chicago's Beverly neighborhood.

Northern lights: Geneva

northern-lights-geneva.jpg
Supplied to CBS Chicago

The northern lights in Geneva, Illinois.

Northern Lights: Highland Park

northern-lights-highland-park.jpg
Kaufman family

The northern lights in Highland Park, Illinois,

Northern Lights: Highland Park

northern-lights-highland-park-2.jpg
Kaufman family

The northern lights in Highland Park, Illinois,

Northern lights: Lakeview

northern-lights-lakeview.jpg
Supplied to CBS Chicago

The northern lights in Chicago's Lakeview neighborhood.

Northern Lights: Indiana Dunes National Park

richard-lars-witkowski-indiana-dunes-national-park.jpg
Richard Lars Witkowski

The northern lights at Indiana Dunes National Park

Northern Lights in Chicago

sophie-sanchez.jpg
Sophie Sanchez

The northern lights on Chicago's South Side.

Northern Lights: Montrose Beach

tamara-marie-montrose-beach.jpg
Tamara Marie

The northern lights at Chicago's Montrose Beach.

Northern Lights: Gilberts, Illinois

wendy-manuva-yamsuan-gilberts-il.jpg
Wendy Manuva Yamsuan

The northern lights in Gilberts, Illinois

