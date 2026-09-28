Chicago police report dozens of Near South Side, South Commons car burglaries in September
Chicago police put out an alert about dozens of car burglaries, including some in which the suspects pulled guns when confronted by the owners, on the Near South Side and South Commons neighborhoods in September.
Police said the locked vehicles were either parked on the street or in non-residential parking garages when a group of two to four suspects damaged the cars and in some cases stole things out of them. Police said in two incidents, the suspects pulled out guns when confronted by the vehicle owners.
The incidents all took place between Sept. 1 and Sept. 27. Police did not have a detailed description of the suspects, saying they appeared between 17 and 30 years old and wore dark clothing and facial coverings.
The burglaries were reported on the following dates and locations:
- 1400 block of S. Wabash on September 1 at 4 a.m.
- 2600 block of S. King Dr. from September 1-3 between 6 p.m. - 11 a.m.
- 2100 block of S. Indiana from September 2-3 between 10 p.m. - 7:30 a.m.
- 2000 block of S. Michigan on September 3 at 12:29 a.m.
- 2700 block of S. Indiana from September 4-5 between 9 p.m. - 11 a.m.
- 2200 block of S. Wabash on September 4 between 10:14 p.m. - 11:15 p.m.
- 2200 block of S. Indiana on September 5 at 12 a.m.
- 2800 block of S. Prairie on from September 5-9 between 7:55 a.m. - 7:55 a.m.
- 0-100 block of W. 16th St. on September 6 between 1 a.m. - 10:30 a.m.
- 3000 block of S. King Dr. on September 6 at 2:31 a.m.
- 2900 block of S. Indiana on September 6 at 2:40 a.m.
- 1800 block of S. Calumet on September 9 at 12:23 a.m.
- 1600 block of S. Wabash on September 9 at 12:36 a.m. *3 incidents*
- 3000 block of S. King Dr. on September 9 between 4:45 a.m. - 5:20 a.m.
- 2100 block of S. State on September 9 at 5 a.m.
- 2800 block of S. Prairie on September 6 at 5:30 a.m.
- 2900 block of S. King Dr. on September 9 at 8:25 a.m.
- 2700 block of S. Prairie on September 9 at 12 p.m.
- 1300 block of S. Wabash from September 10-11 from 10 p.m. - 9 a.m.
- 1500 block of S. Wabash on September 11 at 3:03 a.m.
- Four incidents: 1400 block of S. Wabash on September 11 at 3:06 a.m.
- Four incidents: 1500 block of S. Wabash on September 11 at 3:06 a.m.
- 2000 block of S. Calumet on September 11 at 5:25 p.m.
- 2300 block of S. Wabash on September 12 at 1:45 a.m.
- 200 block of E. 29th St. on September 18 between 3 p.m. - 8 p.m.
- 2300 block of S. State from September 18-19 from 10 p.m. - 1 p.m.
- 2400 block of S. Indiana on September 18 at 10:54 p.m.
- 0-100 block of E. 24th St. on September 19 at 12:56 a.m.
- 2300 block of S. Dearborn on September 19 at 6 p.m.
- 2300 block of S. Wabash on September 19 at 11 p.m.
- 200 block of E. Cullerton from September 19-20 from 5:50 p.m. - 12 p.m.
- 0-100 block of E. Cermak on September 27 at 12:30 a.m.
If you have any information, contact Area Three Detectives.