Watch CBS News
Local News

When does school start in Maryland? Here are important dates for each county.

By Michelle Richardson

/ CBS Baltimore

Add CBS News on Google

Families across Maryland are preparing to head back to school soon, but not all districts start on the same day. 

Here's a list of the opening and closing dates for public schools in the state by county.

Allegany County

  • First Day: August 25
  • Thanksgiving Holiday: November 26-30
  • Winter Break: December 23-January 1
  • Spring Break: March 24-29
  • Last Day: June 8, 2027

Anne Arundel County

  • First Day: August 24
  • Thanksgiving Holiday: November 25-27
  • Winter Break: December 24-Jan 1
  • Spring Break: March 26-April 2
  • Last Day: June 11, 2027

Baltimore City

  • First Day: August 24
  • Thanskgiving Holiday: November 25-27
  • Winter Break: December 23-January 1
  • Spring Break: March 26-April 2
  • Last Day: June 11, 2027

Baltimore County

  • First Day: August 31
  • Thanksgiving Holiday: November 26-27
  • Winter Break: December 24-January 1
  • Spring Break: March 22-29
  • Last Day: June 17, 2027

Calvert County

  • First Day: August 25
  • Thanksgiving Holiday; November 25-27
  • Winter Break: December 23-January 1
  • Spring Break: March 26-April 2
  • Last Day: June 10, 2027

Caroline County

  • First Day: August 26
  • Thanksgiving Holiday: November 25-27
  • Winter Break: December 21-January 1
  • Spring Break: March 25-29
  • Last Day: June 11, 2027

Carroll County

  • First Day: August 31
  • Thanksgiving Holiday: 26-27
  • Winter Break: December 21-January 1
  • Spring Break: March 25-30
  • Last Day: June 11, 2027

Cecil County

  • First Day: August 31
  • Thanksgiving Holiday: November 25-27
  • WinterBreak: December 24-January 1
  • Spring Break: March 25-29
  • Last Day: June 11, 2027

Charles County

  • First Day: August 24
  • Thanksgiving Holiday: November 25-27
  • Winter Break: December 21-January 1
  • Spring Break: March 24-29
  • Last Day: June 9, 2027

Dorchester Cpounty

  • August 24
  • Thanksgiving Holiday: November 25-27
  • Winter Break: December 21-Janury 1
  • Spring Break: March 25-29
  • Last Day: June 4, 2027

Frederick County

  • First Day: August 19
  • Thanksgiving Holidy: November 25-27
  • Winter Break: December 23-January 1
  • Spring Break: March 25-April 2
  • Last Day: June 4, 2027

Garrett County

  • First Day: August 31
  • Thanksgiving Hoiday: November 26-30
  • Winter Break: December 24-January 1
  • Spring Break: March 26-30
  • Last Day: June 4, 2027

Harford County

  • First Day: August 31
  • Thanksgiving Holiday: November 26-27
  • Winter Break: December 23-January 1
  • Spring Break: March 22-29
  • Last Day: June 17, 2027

Howard County

  • First Day: August 24
  • Thanksgiving Holiday: November 25-27
  • Winter Break: December 24-January 1
  • Spring Break: March 22-29
  • Last Day: June 8, 2027

Kent County: 

  •  First Day: August 31
  • Thanksgiving Holiday: Nov 25-27 
  • Winter Break: Dec 21-Jan 1   
  • Spring Break: March 26-29
  • Last Day: June 11, 2027

Montgomery County

  • First Day: August 25 
  • Thanksgiving Holiday: November 26-27 
  • Winter Breaak: December 24-January 1 
  • Spring Break: March 26-April 2   
  • Last Day: June 16, 2027

Prince Georges County

  • First Day: August 25
  • Thanksgiving Holiday: November 25-27 
  • Winter Break: December 21-January 1 
  • Spring Break: March 26-April 2   
  • Last Day: June15, 2027

Queen Anne's County

  • First Day: August 24 
  • Thanksgiving Holiday: November 25-27 
  • Winter Break: December 24- January 1 
  • Spring Break: March 26-April 2   
  • Last Day: June 9, 2027

St. Mary's County

  • First Day: August 26 
  • Thanksgiving Holiday: November 25-27 
  • Winter Break: December 21-January 1 
  • Spring Break: March 22-29   
  • Last Day: June16, 2027

Somerset County

  • First Day August 31
  • Thanksgiving Holiday: November 25-27 
  • Winter Break: December 21-January 4 
  • Spring Break: March 26-29 
  • Last Day: June26, 2027

Talbot County

  • First Day: August 24
  • Thanksgiving Holiday November 25-27
  • Winter Break: December 21-January 1
  • Spring Break: March 26-April 2   
  • Last Day: June 14, 2027

Washington County

  • First Day: Aug 25 
  • Thanksgiving Holiday: November 25-27 
  • Winter Break: December 24-January 1 
  • Spring Break: March 25-29 
  • Last Day: June 8, 2027

Wicomico 

  • First Day: September 1 
  • Thanksgiving Holiday: November 25-27 
  • Winter Break: December 21-January 1 
  • Spring Break: March 25-29 
  • Last Day: June 11, 2027

Worcester County

  • First Day: August 31 
  • Thanksgiving Break: November 25-27 
  • Winter Break: December 21-January 1 
  • Spring Break: March 26-29
  • Last Day: June 11, 2027

SEED School

  • First Day: August 24 
  • Thanksgiving Holiday: November 23-27 
  • Winter Break: December 21-January 1
  •  Spring Break: March 22-29   
  • Last Day: June14, 2027

© 2026 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.

View CBS News In
CBS News App Open
Chrome Safari Continue