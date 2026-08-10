When does school start in Maryland? Here are important dates for each county.
Families across Maryland are preparing to head back to school soon, but not all districts start on the same day.
Here's a list of the opening and closing dates for public schools in the state by county.
Allegany County
- First Day: August 25
- Thanksgiving Holiday: November 26-30
- Winter Break: December 23-January 1
- Spring Break: March 24-29
- Last Day: June 8, 2027
Anne Arundel County
- First Day: August 24
- Thanksgiving Holiday: November 25-27
- Winter Break: December 24-Jan 1
- Spring Break: March 26-April 2
- Last Day: June 11, 2027
Baltimore City
- First Day: August 24
- Thanskgiving Holiday: November 25-27
- Winter Break: December 23-January 1
- Spring Break: March 26-April 2
- Last Day: June 11, 2027
Baltimore County
- First Day: August 31
- Thanksgiving Holiday: November 26-27
- Winter Break: December 24-January 1
- Spring Break: March 22-29
- Last Day: June 17, 2027
Calvert County
- First Day: August 25
- Thanksgiving Holiday; November 25-27
- Winter Break: December 23-January 1
- Spring Break: March 26-April 2
- Last Day: June 10, 2027
Caroline County
- First Day: August 26
- Thanksgiving Holiday: November 25-27
- Winter Break: December 21-January 1
- Spring Break: March 25-29
- Last Day: June 11, 2027
Carroll County
- First Day: August 31
- Thanksgiving Holiday: 26-27
- Winter Break: December 21-January 1
- Spring Break: March 25-30
- Last Day: June 11, 2027
Cecil County
- First Day: August 31
- Thanksgiving Holiday: November 25-27
- WinterBreak: December 24-January 1
- Spring Break: March 25-29
- Last Day: June 11, 2027
Charles County
- First Day: August 24
- Thanksgiving Holiday: November 25-27
- Winter Break: December 21-January 1
- Spring Break: March 24-29
- Last Day: June 9, 2027
Dorchester Cpounty
- August 24
- Thanksgiving Holiday: November 25-27
- Winter Break: December 21-Janury 1
- Spring Break: March 25-29
- Last Day: June 4, 2027
Frederick County
- First Day: August 19
- Thanksgiving Holidy: November 25-27
- Winter Break: December 23-January 1
- Spring Break: March 25-April 2
- Last Day: June 4, 2027
Garrett County
- First Day: August 31
- Thanksgiving Hoiday: November 26-30
- Winter Break: December 24-January 1
- Spring Break: March 26-30
- Last Day: June 4, 2027
Harford County
- First Day: August 31
- Thanksgiving Holiday: November 26-27
- Winter Break: December 23-January 1
- Spring Break: March 22-29
- Last Day: June 17, 2027
Howard County
- First Day: August 24
- Thanksgiving Holiday: November 25-27
- Winter Break: December 24-January 1
- Spring Break: March 22-29
- Last Day: June 8, 2027
Kent County:
- First Day: August 31
- Thanksgiving Holiday: Nov 25-27
- Winter Break: Dec 21-Jan 1
- Spring Break: March 26-29
- Last Day: June 11, 2027
Montgomery County
- First Day: August 25
- Thanksgiving Holiday: November 26-27
- Winter Breaak: December 24-January 1
- Spring Break: March 26-April 2
- Last Day: June 16, 2027
Prince Georges County
- First Day: August 25
- Thanksgiving Holiday: November 25-27
- Winter Break: December 21-January 1
- Spring Break: March 26-April 2
- Last Day: June15, 2027
Queen Anne's County
- First Day: August 24
- Thanksgiving Holiday: November 25-27
- Winter Break: December 24- January 1
- Spring Break: March 26-April 2
- Last Day: June 9, 2027
St. Mary's County
- First Day: August 26
- Thanksgiving Holiday: November 25-27
- Winter Break: December 21-January 1
- Spring Break: March 22-29
- Last Day: June16, 2027
Somerset County
- First Day August 31
- Thanksgiving Holiday: November 25-27
- Winter Break: December 21-January 4
- Spring Break: March 26-29
- Last Day: June26, 2027
Talbot County
- First Day: August 24
- Thanksgiving Holiday November 25-27
- Winter Break: December 21-January 1
- Spring Break: March 26-April 2
- Last Day: June 14, 2027
Washington County
- First Day: Aug 25
- Thanksgiving Holiday: November 25-27
- Winter Break: December 24-January 1
- Spring Break: March 25-29
- Last Day: June 8, 2027
Wicomico
- First Day: September 1
- Thanksgiving Holiday: November 25-27
- Winter Break: December 21-January 1
- Spring Break: March 25-29
- Last Day: June 11, 2027
Worcester County
- First Day: August 31
- Thanksgiving Break: November 25-27
- Winter Break: December 21-January 1
- Spring Break: March 26-29
- Last Day: June 11, 2027
SEED School
- First Day: August 24
- Thanksgiving Holiday: November 23-27
- Winter Break: December 21-January 1
- Spring Break: March 22-29
- Last Day: June14, 2027