Here are the winners in Fulton County's 2025 runoff elections

By
Zachary Bynum
Zachary Bynum
Digital Producer, CBS News Atlanta
Zachary Bynum is a digital producer at CBS News Atlanta.
Zachary Bynum,
CBS News Atlanta Digital Team

/ CBS Atlanta

Fulton County voters decided several major local races Tuesday, selecting new leaders for city halls, school boards and key council seats across metro Atlanta.

Runoffs were required after no candidate reached a majority in November's general election.

Below are the winners certified in each race.

Atlanta City Council

District 7: 

Thomas Worthy

District 11: 

Wayne Martin

Atlanta Public Schools Board of Education

District 2: 

Tony Mitchell

District 6: 

Patreece Hutcherson

District 8 At-Large: 

Kaycee Brock

City of South Fulton

Mayor:

Carmalitha L. Gumbs

City Council District 2:

Stephanie G. Johnson

City Council District 4:

Jaceey Sebastian

City of East Point

Mayor:

Keisha Chapman

City of Roswell

Mayor:

Mary Robichaux

City of Sandy Springs

Mayor:

Rusty Paul

City Council District 4:

Frank Roberts

State House of Representatives - District 106

Muhammad Akbar Ali (Dem)

