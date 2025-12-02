Here are the winners in Fulton County's 2025 runoff elections
Fulton County voters decided several major local races Tuesday, selecting new leaders for city halls, school boards and key council seats across metro Atlanta.
Runoffs were required after no candidate reached a majority in November's general election.
Below are the winners certified in each race.
Atlanta City Council
District 7:
Thomas Worthy
District 11:
Wayne Martin
Atlanta Public Schools Board of Education
District 2:
Tony Mitchell
District 6:
Patreece Hutcherson
District 8 At-Large:
Kaycee Brock
City of South Fulton
Mayor:
Carmalitha L. Gumbs
City Council District 2:
Stephanie G. Johnson
City Council District 4:
Jaceey Sebastian
City of East Point
Mayor:
Keisha Chapman
City of Roswell
Mayor:
Mary Robichaux
City of Sandy Springs
Mayor:
Rusty Paul
City Council District 4:
Frank Roberts