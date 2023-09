U.S. Department of Education gives $1.5M in emergency funds supporting Uvalde schools

**Puedes encontrar la versión en español al final del artículo**

UVALDE, Texas (CBSDFW.COM) - The U.S. Department of Education will disburse a $1.5 million Project SERV grant to the Uvalde Consolidated Independent School District following the May 24 mass shooting that killed 19 children and two teachers.

"No community should have to experience a tragedy like this alone. While in Texas, I saw the Uvalde community come together in deep and meaningful ways to support one another and all the families who lost loved ones; and it is our turn to support them," said Secretary of Education Miguel Cardona. "In the hours and days since that tragic day, we have committed to providing the Uvalde community with every available resource they may require from the Department. Today's release of these emergency funds is an initial step that will be followed by technical assistance and on-the-ground supports in the months and years to come."

A woman wipes away tears as mariachi bands play at a memorial dedicated to the 19 children and two adults killed on May 24th during the mass shooting at Robb Elementary School on June 1, 2022, in Uvalde, Texas. BRANDON BELL / Getty Images

Secretary Cardona visited the school district on May 31 and June 1.

He initiated the emergency funding through a letter to the district superintendent that outlines key assurances around the federal funding.

In the days following the tragedy, Cardona and other department staff communicated with UCISD leadership and their Texas Education Agency colleagues and pledged to support recovery efforts in the district and community with a range of technical help, including direct access to department personnel and partners who have helped other communities respond to and recover from acts of school violence.

Project SERV funds are authorized under the Elementary and Secondary Education Act. The money goes toward activities that help restore a sense of safety and security for the district's students, teachers, staff, and families. It also will benefit survivors and victims' families.

The funds will provide mental health services for staff and students, and overtime pay for teachers, counselors, and security staff, and may take place over the summer in the form of additional summer programming.

While funds may be used for a year, Cardona said if help is still needed in the future, the department stands ready to provide it.

UVALDE, Texas (CBSDFW.COM) - El Departamento de Educación de EE. UU. desembolsará una subvención del Proyecto SERV de $1.5 millones al Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde luego del tiroteo masivo del 24 de mayo que mató a 19 niños y dos maestros.

"Ninguna comunidad debería tener que experimentar una tragedia como esta sola. Mientras estaba en Texas, vi a la comunidad de Uvalde unirse de manera profunda y significativa para apoyarse unos a otros y a todas las familias que perdieron a sus seres queridos; y es nuestro turno de apoyarlos. , dijo el secretario de Educación, Miguel Cardona. "En las horas y días transcurridos desde ese trágico día, nos hemos comprometido a proporcionar a la comunidad de Uvalde todos los recursos disponibles que puedan requerir del Departamento. La liberación de estos fondos de emergencia de hoy es un paso inicial que será seguido por asistencia técnica y en- los apoyos del suelo en los meses y años venideros".

El secretario Cardona visitó el distrito escolar el 31 de mayo y el 1 de junio.

Inició la financiación de emergencia a través de una carta al superintendente de distrito que describe garantías clave en torno a la financiación federal.

En los días posteriores a la tragedia, Cardona y otro personal del departamento se comunicaron con los líderes de UCISD y sus colegas de la Agencia de Educación de Texas y se comprometieron a apoyar los esfuerzos de recuperación en el distrito y la comunidad con una variedad de ayuda técnica, incluido el acceso directo al personal del departamento y socios que tienen ayudó a otras comunidades a responder y recuperarse de actos de violencia escolar.

Los fondos del Proyecto SERV están autorizados bajo la Ley de Educación Primaria y Secundaria. El dinero se destina a actividades que ayudan a restaurar una sensación de seguridad para los estudiantes, maestros, personal y familias del distrito. También beneficiará a los sobrevivientes ya las familias de las víctimas.

Los fondos proporcionarán servicios de salud mental para el personal y los estudiantes, y pago de horas extra para maestros, consejeros y personal de seguridad, y pueden tener lugar durante el verano en forma de programación de verano adicional.

Si bien los fondos pueden usarse durante un año, Cardona dijo que si aún se necesita ayuda en el futuro, el departamento está listo para brindarla.