NCAA Tournament schedule: dates, times, and channels for Round of 64

The NCAA Tournament Round of 64 begins on Thursday and Friday.

CBS will broadcast four games from the first round on Thursday and four games on Friday. All times below are central time.

First Round Games – Thursday, March 16 Tip (CT) Network Site Game Play-by-Play/Analyst/Reporter 11:15 a.m. CBS Birmingham, AL (9) Maryland vs. (8) West Virginia Jim Nantz / Bill Raftery / Grant Hill / Tracy Wolfson 1:45 p.m. CBS Birmingham, AL (16) SE Missouri St./Texas A&M-CC vs. (1) Alabama Nantz / Raftery / Hill / Wolfson 6:10 p.m. CBS Orlando, FL (12) Oral Roberts vs. (5) Duke Kevin Harlan / Dan Bonner / Stan Van Gundy / Lauren Shehadi 8:40 p.m. CBS Orlando, FL (13) Louisiana vs. (4) Tennessee Harlan / Bonner / Van Gundy / Shehadi

First Round Games – Friday, March 17 Tip (CT) Network Site Game Play-by-Play/Analyst/Reporter 11:15 a.m. CBS Columbus, OH (10) USC vs. (7) Michigan St. Andrew Catalon / Steve Lappas / Jamie Erdahl 1:45 p.m. CBS Columbus, OH (15) Vermont vs. (2) Marquette Catalon / Lappas / Erdahl 6:10 p.m. CBS Greensboro, NC (11) Providence vs. (6) Kentucky Ian Eagle / Jim Spanarkel / Evan Washburn 8:40 p.m. CBS Greensboro, NC (14) Montana St. vs. (3) Kansas St. Eagle / Spanarkel / Washburn

The #9 seed Illinois Fighting Illini tip off against the #8 seed Arkansas Razorbacks on Thursday at 3:30 p.m. on TBS. The #7 seed Northwestern Wildcats tip off against the Boise State Broncos on Thursday at 6:35 p.m. on truTV.

NCAA First Four – Tuesday, March 14 Tip (CT) Network Site Game Play-by-Play/Analyst//Reporter 5:40 p.m. truTV Dayton, OH (16) SE Missouri St. vs. (16) Texas A&M-CC Tom McCarthy / Avery Johnson // Jon Rothstein 8:10 p.m. truTV Dayton, OH (11) Pitt vs. (11) Mississippi St. McCarthy / Johnson // Rothstein NCAA First Four – Wednesday, March 15 Tip (CT) Network Site Game Play-by-Play/Analyst//Reporter 5:40 p.m. truTV Dayton, OH (16) Fairleigh Dickinson vs. (16) Texas Southern McCarthy / Johnson // Rothstein 8:10 p.m. truTV Dayton, OH (11) Nevada vs. (11) Arizona St. McCarthy / Johnson // Rothstein First Round Games – Thursday Afternoon, March 16 Tip (CT) Network Site Game Play-by-Play/Analyst//Reporter 11:15 a.m. CBS Birmingham, AL (9) Maryland vs. (8) West Virginia Jim Nantz / Bill Raftery / Grant Hill // Tracy Wolfson 11:40 a.m. truTV Orlando, FL (13) Furman vs. (4) Virginia Kevin Harlan / Dan Bonner / Stan Van Gundy // Lauren Shehadi 12:40 p.m. TNT Sacramento, CA (10) Utah St. vs. (7) Missouri Brad Nessler / Brendan Haywood // Dana Jacobson 1:00 p.m. TBS Des Moines, IA (16) Howard vs. (1) Kansas Brian Anderson / Jim Jackson // Allie LaForce 1:45 p.m. CBS Birmingham, AL (16) SE Missouri St./Texas A&M-CC vs. (1) Alabama Nantz / Raftery / Hill // Wolfson 2:10 p.m. truTV Orlando, FL (12) Col. of Charleston vs. (5) San Diego St. Harlan / Bonner / Van Gundy // Shehadi 3:10 p.m. TNT Sacramento, CA (15) Princeton vs. (2) Arizona Nessler / Haywood // Jacobson 3:30 p.m. TBS Des Moines, IA (9) Illinois vs. (8) Arkansas Anderson / Jackson // LaForce First Round Games – Thursday Evening, March 16 Tip (CT) Network Site Game Play-by-Play/Analyst//Reporter 5:50 p.m. TNT Birmingham, AL (9) Auburn vs. (8) Iowa Nantz / Raftery / Hill // Wolfson 6:10 p.m. CBS Orlando, FL (12) Oral Roberts vs. (5) Duke Harlan / Bonner / Van Gundy // Shehadi 6:25 p.m. TBS Des Moines, IA (15) Colgate vs. (2) Texas Anderson / Jackson // LaForce 6:35 p.m. truTV Sacramento, CA (10) Boise St. vs. (7) Northwestern Nessler / Haywood // Jacobson 8:20 p.m. TNT Birmingham, AL (16) N. Kentucky vs. (1) Houston Nantz / Raftery / Hill // Wolfson 8:40 p.m. CBS Orlando, FL (13) Louisiana vs. (4) Tennessee Harlan / Bonner / Van Gundy // Shehadi 8:55 p.m. TBS Des Moines, IA (10) Penn St. vs. (7) Texas A&M Anderson / Jackson // LaForce 9:05 p.m. truTV Sacramento, CA (15) UNC Asheville vs. (2) UCLA Nessler / Haywood // Jacobson First Round Games – Friday Afternoon, March 17 Tip (CT) Network Site Game Play-by-Play/Analyst//Reporter 11:15 A.m. CBS Columbus, OH (10) USC vs. (7) Michigan St. Andrew Catalon / Steve Lappas // Jamie Erdahl 11:40 A.m. truTV Greensboro, NC (14) Kennesaw St. vs. (3) Xavier Ian Eagle / Jim Spanarkel // Evan Washburn 12:30 p.m. TNT Denver, CO (14) UC Santa Barbara vs. (3) Baylor Lisa Byington / Steve Smith / Avery Johnson // Andy Katz 1:00 p.m. TBS Albany, NY (12) VCU vs. (5) Saint Mary's Spero Dedes / Deb Antonelli // AJ Ross 1:45 p.m. CBS Columbus, OH (15) Vermont vs. (2) Marquette Catalon / Lappas // Erdahl 2:10 p.m. truTV Greensboro, NC (11) Mississippi St./Pitt vs. (6) Iowa St. Eagle / Spanarkel // Washburn 3:00 p.m. TNT Denver, CO (11) NC State vs. (6) Creighton Byington / Smith / Johnson // Katz 3:30 p.m. TBS Albany, NY (13) Iona vs. (4) UConn Dedes / Antonelli // Ross First Round Games – Friday Evening, March 17 Tip (CT) Network Site Game Play-by-Play/Analyst//Reporter 5:50 p.m. TNT Columbus, OH (16) Texas Southern/Fairleigh Dickinson vs. (1) Purdue Catalon / Lappas // Erdahl 6:10 p.m. CBS Greensboro, NC (11) Providence vs. (6) Kentucky Eagle / Spanarkel // Washburn 6:25 p.m. TBS Albany, NY (12) Drake vs. (5) Miami Dedes / Antonelli // Ross 6:35 p.m. truTV Denver, CO (14) Grand Canyon vs. (3) Gonzaga Byington / Smith / Johnson // Katz 8:20 p.m. TNT Columbus, OH (9) Florida Atlantic vs. (8) Memphis Catalon / Lappas // Erdahl 8:40 p.m. CBS Greensboro, NC (14) Montana St. vs. (3) Kansas St. Eagle / Spanarkel // Washburn 8:55 p.m. TBS Albany, NY (13) Kent St. vs. (4) Indiana Dedes / Antonelli // Ross 9:05 p.m. truTV Denver, CO (11) Arizona St./Nevada vs. (6) TCU Byington / Smith / Johnson // Katz