Prof. David McCuan weighs in on Rep. Schiff calling for President Biden to drop out Ryan Yamamoto talks to Sonoma State political science Prof. David McCuan about the latest developments in the presidential race. Website: http://kpix.com YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: https://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: https://www.instagram.com/kpixtv Twitter: https://twitter.com/KPIXtv