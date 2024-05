Marin County woman turns living spaces into homes for those who age out of foster care Sharon Chin reports on a Marin County woman who helps turn living spaces into homes for young adults who age out of the foster care system. Website: http://kpix.com/ YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: https://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: https://www.instagram.com/kpixtv/ Twitter: https://twitter.com/KPIXtv