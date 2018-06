En Tiempo Real: Trump firma orden ejecutiva para detener separación de familias de migrantes

Tercer y último debate chilango y primera -y espero no sea la última- audición para telenovelas de "Purificación Pinal Carpinteyro Guilmain".

¡Esto sí es un ridículo, caray! Tienes sangre en las manos y no rindes cuentas. Claudia no te burles, no te burles de la ciudadanía, es una vergüenza.

Mikel Arriola haciendo acusaciones muy graves.

Esta persona es Alfonso Suárez del Real, coordinador de la campaña de Claudia Seimbaum. El viernes pasado una víctima de trata de personas lo denunció por haberla explotado por más de cinco años.

Mariana Boy haciendo pedazos a Mikel y al PRI.

No puedo dejar de cuestionar al candidato del PRI Mikel Arriola, por su incongruencia; cuando fue director del Seguro Social le incumplió al país en el programa de vales de medicina. Hoy miles de familias sufren el desabasto de medicinas en nuestro país. El Partido Verde sí ha cumplido, Mikel Arriola no ha cumplido esta promesa. Y quiero aprovechar este momento para decir que el PRI y el Verde no tienen nada que ver en la ciudad de México.

Alejandra Barrales acusando a Claudia Sheinbaum de ser corrupta.

Yo te reto a que tú pruebes un solo acto de corrupción en toda mi trayectoria, y te lo digo públicamente, renuncio a mi candidatura. Pero si no lo pruebas entonces renuncia tú.

Y Claudia acusando a Alejandra de ser corrupta.

Fuiste dirigente de sobrecargos, tu sello es la corrupción. Fuiste presidenta de la Asamblea Legislativa, con las becas tu sello es la corrupción. Fuiste senadora de la República, tu sello fue la corrupción.

Y "Puri", robando cámara:

¿Sabes que es el Big Data? ¿Sabes que es el Internet de las cosas?

¡Que intensa, que intensa!

Háblame del Internet de las cosas ¿sabes para qué sirve?

Una primera actriz. ¡Primeraza!

Dime ¡contéstame, contéstame!

¡La va a ahorcar, la va a ahorcar, la va a ahorcar, la va a ahorcar, la va a ahorcar!

¡Suéltala! ¡Suéltala!

Contéstame, ni eso puedes.

Muchas gracias candidata, gracias, se acabó, se acabó su tiempo.

La van a amarrar.

La van a amarrar.

Ya lo dije que la van a amarrar, es claro que la van a amarrar, es obvio; ve, está loca.

Candidata.

Candidata Purificación Carpinteyro, se acabó el tiempo.

Candidata por favor tome su asiento

¡Puri, Puri, Puri!

Y ahora vamos con la otra telenovela, "Karime, transas de la vida real".

Solicitan su arresto, pero Karime quiere asilo en Gran Bretaña y la solicitud ya está en trámite; cuenta con la protección del gobierno de ese país por considerarse que reúne los requisitos de perseguida política.

No, pues si ella es perseguida política, yo soy periodista.

Niños migrantes reciben rutinariamente y por la fuerza, una variedad de medicamentos psicotrópicos en refugios financiados por el Gobierno de Estados Unidos, como el Shiloh Treatment Center en Texas. Esto de acuerdo con la demanda presentada por el Centro de Derechos Humanos y Leyes Constitucionales de Los Ángeles en California

Donald Trump firmó una orden ejecutiva para detener la separación de las familias, dice (que) porque su esposa y su hija le ordenaron gobernar con el corazón.

Mientras tanto, la revista Time adelanta su portada, una portada cruel, pero que pinta de cuerpo entero a Donald Trump.

En Tiempo Real.