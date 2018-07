Historia de Karla Castellano, quien a sus 21 años es campeona mundial de parkour

Con apenas 21 años de edad, Karla Castellanos, escala muros de más de dos metros de altura, su estilo y velocidad la convirtieron en la ganadora de parkour estilo libre en un importante torneo celebrado el pasado abril en Hiroshima, Japón.

"Realmente no me esperaba ganar... yo estaba platicando con otra atleta y de repente me dijeron "ganaste", y yo "¿gané?, ¿qué gané?, ¿de qué me hablas?", "mira la tabla" y cuando me vi en primer lugar fue como una impresión total que en serio no me la esperaba". Karla Castellanos, campeona de parkour.

Parkour significa "recorrido", es una disciplina física de origen francés. Consiste en desplazar el cuerpo de un lado a otro, es decir, del punto A al punto B de manera rápida, segura y eficiente.

Desde su adolescencia Karla practicó natación, futbol, basquetbol y hasta gimnasia, pero ninguno de estos deportes le gustó; estudiaba medicina pero finalmente decidió dejar la carrera para dedicarse por completo al parkour.

"Eso es lo bueno del parkour, cada quien tiene su estilo, su forma de hacerlo, por eso muchas personas dicen, "me gusta tu estilo, me gusta lo que haces, me gusta tu dificultad o la acrobacia que haces", hay tantas cosas que se pueden hacer en el parkour que no solamente nos podemos enfocar en una", afirmó.

En el FIG Parkour World Cup, compitió con mujeres de todo el mundo, en la final del mundial, derrotó a una de las mejores atletas de esta disciplina, la rusa Alexandra Shevchenko de 28 años.

"Yo gané en la categoría de freestyle de mujeres donde te califican tu creatividad, fluidez tu dificultad y técnica, ella quedó en segundo lugar y yo quede en primero, fue una competencia muy reñida, fue una diferencia de dos puntos."

Karla entrena todos los días, pero antes de escalar y saltar altos muros calienta por 30 minutos.

"Se necesita mucha decisión y mucha motivación, yo reviso mis videos, veo qué me falla, qué me falta, en qué puedo mejorar. También veo mucho mi progreso con respecto a los primeros videos".

Practicar durante seis años ininterrumpidos la han llevado a recibir diversos reconocimientos nacionales como: "Tripto CDMX 2016" y Air Detonation 2018". Sin embargo revela que en México faltan más espacios para practicar.

"Aquí en México nunca nos ven como atletas, siempre nos ven así como los que saltan o los que están como chapulines, todavía no somos reconocidos como atletas, eso es lo que nos limita un poco."

La campeona de parkour planea estudiar marketing, pero sin dejar de practicarlo.

Actualmente Karla da seminarios de parkour, trabaja como extra en comerciales y series, y además continúa practicando para sus próximos torneos.

