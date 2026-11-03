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Southern California voters talk about the issues that matter to them

Jeff Nguyen and Nicole Comstock talk with voters in Inglewood and Norco to learn about the issues that matter to them.
36m ago (04:01)
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