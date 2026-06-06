U.S. Women's Open at Riviera Country Club in the Pacific Palisades
Linn Grant watches her tee shot on the fourth hole during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 4, 2026 in Pacific Palisades, California.
2026 U.S. Women's Open - Day 1
Ruoning Yin hits a shot from the hillside near the second green during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 4, 2026 in Pacific Palisades, California.
2026 U.S. Women's Open - Day 1
Jeeno Thitikul shown during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 4, 2026 in Pacific Palisades, California.
2026 U.S. Women's Open - Day 1
Jin Young Ko shown on the fourth tee during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 4, 2026 in Pacific Palisades, California.
2026 U.S. Women's Open - Day 1
Nelly Korda looks at her tee shot on the fourth hole during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 4, 2026 in Pacific Palisades, California.
2026 U.S. Women's Open - Day 1
Owen Wilson shown during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 4, 2026 in Pacific Palisades, California.
2026 U.S. Women's Open - Day 1
Danielle Kang hits from a greenside bunker on the third hole during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 4, 2026 in Pacific Palisades, California.
2026 U.S. Women's Open - Day 1
Nelly Korda shown during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 4, 2026 in Pacific Palisades, California.
2026 U.S. Women's Open - Day 1
Danielle Kang tries to get a better look over a greenside bunker on the third hole during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 4, 2026 in Pacific Palisades, California.
2026 U.S. Women's Open - Day 1
Marshall shown near the ninth fairway during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 4, 2026 in Pacific Palisades, California.
2026 U.S. Women's Open - Day 1
Lydia Ko hits her tee shot on the third hole during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 4, 2026 in Pacific Palisades, California.
2026 U.S. Women's Open - Day 1
Nelly Korda studies a putt during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 4, 2026 in Pacific Palisades, California.
2026 U.S. Women's Open - Day 1
Hannah Green hits a shot from the ninth fairway during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 4, 2026 in Pacific Palisades, California.
2026 U.S. Women's Open - Day 2
Ruoning Yin deciding which club to us with her caddie during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 5, 2026 in Pacific Palisades, California.
2026 U.S. Women's Open - Day 2
Brooke Henderson contemplates with her caddie during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 5, 2026 in Pacific Palisades, California.
2026 U.S. Women's Open - Day 2
In Gee Chun hits her tee shot on the third hole during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 5, 2026 in Pacific Palisades, California.
2026 U.S. Women's Open - Day 2
Nelly Korda continues to watch her tee shot on the 12th hole during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 5, 2026 in Pacific Palisades, California.
2026 U.S. Women's Open - Day 2
Jeeno Thitikul hits a shot from a greenside bunker during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 5, 2026 in Pacific Palisades, California.
2026 U.S. Women's Open - Day 2
Michelle Wie West with her husband and caddie Jonnie West on the second green during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 5, 2026 in Pacific Palisades, California.
2026 U.S. Women's Open - Day 2
Michelle Wie West misses a putt on the second green during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 5, 2026 in Pacific Palisades, California.
2026 U.S. Women's Open - Day 2
Nelly Korda hits a chip shot during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 5, 2026 in Pacific Palisades, California
2026 U.S. Women's Open - Day 2
Minjee Lee studies a putt on the hole with her caddie during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 5, 2026 in Pacific Palisades, California.
2026 U.S. Women's Open - Day 2
Nelly Korda reacts after hitting a shot during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 5, 2026 in Pacific Palisades, California.
2026 U.S. Women's Open - Day 2
Nelly Korda hits a drive during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 5, 2026 in Pacific Palisades, California.
2026 U.S. Women's Open - Day 2
Sei Young Kim watches her tee shot during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 5, 2026 in Pacific Palisades, California.
2026 U.S. Women's Open - Day 2
Nasa Hataoka hits her tee shot during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 5, 2026 in Pacific Palisades, California.
2026 U.S. Women's Open - Day 2
Nelly Korda her tee shot on the third hole during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 5, 2026 in Pacific Palisades, California.
2026 U.S. Women's Open - Day 2
Hannah Green waits with her caddie for the 15th green to clear during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 5, 2026 in Pacific Palisades, California.
2026 U.S. Women's Open - Day 2
Minjee Lee hits her drive during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 5, 2026 in Pacific Palisades, California.
2026 U.S. Women's Open - Day 2
Nelly Korda waits with her caddie for the 15th green to clear during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 5, 2026 in Pacific Palisades, California.
2026 U.S. Women's Open - Day 2
Hannah Green continues to watch her tee shot on the 12th hole during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 5, 2026 in Pacific Palisades, California.
2026 U.S. Women's Open - Day 3
Nelly Korda watches her tee shot on the 4th hole during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 6, 2026 in Pacific Palisades, California.
2026 U.S. Women's Open - Day 3
Nelly Korda hits her tee shot on the third hole during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 6, 2026 in Pacific Palisades, California.
2026 U.S. Women's Open - Day 3
Nelly Korda hits a chip shot during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 6, 2026 in Pacific Palisades, California.
2026 U.S. Women's Open - Day 3
Charley Hull hits a chip shot during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 6, 2026 in Pacific Palisades, California.
2026 U.S. Women's Open - Day 3
In Gee Chun studies a putt on the 10th green during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 6, 2026 in Pacific Palisades, California.
2026 U.S. Women's Open - Day 3
Golf fans wait for players to sign autographs near the practice area during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 6, 2026 in Pacific Palisades, California.
2026 U.S. Women's Open - Day 3
Jeeno Thitikul studies a putt on the 2nd green with her caddie during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 6, 2026 in Pacific Palisades, California.
2026 U.S. Women's Open - Day 3
Anna Nordqvist hits a shot from a greenside bunker during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 6, 2026 in Pacific Palisades, California.
2026 U.S. Women's Open - Day 3
Brooke Henderson hits a shot from a hillside near the 2nd green during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 6, 2026 in Pacific Palisades, California.
2026 U.S. Women's Open - Day 3
In Gee Chun hits a drive from the 13th tee during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 6, 2026 in Pacific Palisades, California.
2026 U.S. Women's Open - Day 3
Anna Nordqvist hits a shot from the rough during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 6, 2026 in Pacific Palisades, California.
2026 U.S. Women's Open - Day 3
Nelly Korda acknowledges the crowd after chipping in on hole number 3 during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 6, 2026 in Pacific Palisades, California.
2026 U.S. Women's Open - Day 3
Jennifer Kupcho hits a shot from the trees that line the 13th fairway during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 6, 2026 in Pacific Palisades, California.
2026 U.S. Women's Open - Day 3
Rose Zhang shown during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 6, 2026 in Pacific Palisades, California.
2026 U.S. Women's Open - Day 3
Luci Li prepares to hit a tee shot during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 6, 2026 in Pacific Palisades, California.
2026 U.S. Women's Open - Day 3
A spotter keeping an eye out for approach shots near the 2nd green during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 6, 2026 in Pacific Palisades, California.
2026 U.S. Women's Open - Day 3
Brooke Henderson making a club selection with her caddie during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 6, 2026 in Pacific Palisades, California.
2026 U.S. Women's Open - Day 3
Nelly Korda accompanied by her sister Jessica on the practice range during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 6, 2026 in Pacific Palisades, California.
2026 U.S. Women's Open - Day 3
Grounds crew preparing for the final day of the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 6, 2026 in Pacific Palisades, California.