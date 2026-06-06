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U.S. Women's Open at Riviera Country Club in the Pacific Palisades

By
Dean Fioresi
Web Producer, CBS Los Angeles
Dean Fioresi is a web producer for CBS Los Angeles. He covers breaking news throughout Southern California. When he's not writing about local events, he enjoys focusing on sports and entertainment.
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Dean Fioresi

/ CBS News

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Mel Blackmon/CBS

Linn Grant watches her tee shot on the fourth hole during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 4, 2026 in Pacific Palisades, California.

2026 U.S. Women's Open - Day 1

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Mel Blackmon/CBS

Ruoning Yin hits a shot from the hillside near the second green during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 4, 2026 in Pacific Palisades, California. 

2026 U.S. Women's Open - Day 1

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Mel Blackmon/CBS

Jeeno Thitikul shown during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 4, 2026 in Pacific Palisades, California.

2026 U.S. Women's Open - Day 1

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Mel Blackmon/CBS

Jin Young Ko shown on the fourth tee during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 4, 2026 in Pacific Palisades, California.

2026 U.S. Women's Open - Day 1

riviera5.jpg
Mel Blackmon/CBS

Nelly Korda looks at her tee shot on the fourth hole during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 4, 2026 in Pacific Palisades, California. 

2026 U.S. Women's Open - Day 1

riviera6.jpg
Mel Blackmon/CBS

Owen Wilson shown during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 4, 2026 in Pacific Palisades, California. 

2026 U.S. Women's Open - Day 1

riviera7.jpg
Mel Blackmon/CBS

Danielle Kang hits from a greenside bunker on the third hole during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 4, 2026 in Pacific Palisades, California.

2026 U.S. Women's Open - Day 1

riviera8.jpg
Mel Blackmon/CBS

Nelly Korda shown during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 4, 2026 in Pacific Palisades, California.

2026 U.S. Women's Open - Day 1

riviera9.jpg
Mel Blackmon/CBS

Danielle Kang tries to get a better look over a greenside bunker on the third hole during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 4, 2026 in Pacific Palisades, California.

2026 U.S. Women's Open - Day 1

riviera10.jpg
Mel Blackmon/CBS

Marshall shown near the ninth fairway during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 4, 2026 in Pacific Palisades, California. 

2026 U.S. Women's Open - Day 1

riviera11.jpg
Mel Blackmon/CBS

Lydia Ko hits her tee shot on the third hole during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 4, 2026 in Pacific Palisades, California.

2026 U.S. Women's Open - Day 1

riviera12.jpg
Mel Blackmon/CBS

Nelly Korda studies a putt during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 4, 2026 in Pacific Palisades, California.

2026 U.S. Women's Open - Day 1

riviera13.jpg
Mel Blackmon/CBS

Hannah Green hits a shot from the ninth fairway during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 4, 2026 in Pacific Palisades, California. 

2026 U.S. Women's Open - Day 2

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Mel Blackmon/CBS

Ruoning Yin deciding which club to us with her caddie during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 5, 2026 in Pacific Palisades, California.

2026 U.S. Women's Open - Day 2

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Mel Blackmon/CBS

Brooke Henderson contemplates with her caddie during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 5, 2026 in Pacific Palisades, California. 

2026 U.S. Women's Open - Day 2

riviera16.png
Mel Blackmon/CBS

In Gee Chun hits her tee shot on the third hole during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 5, 2026 in Pacific Palisades, California.

2026 U.S. Women's Open - Day 2

riviera17.png
Mel Blackmon/CBS

Nelly Korda continues to watch her tee shot on the 12th hole during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 5, 2026 in Pacific Palisades, California.

2026 U.S. Women's Open - Day 2

riviera18.png
Mel Blackmon/CBS

Jeeno Thitikul hits a shot from a greenside bunker during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 5, 2026 in Pacific Palisades, California. 

2026 U.S. Women's Open - Day 2

riviera19.png
Mel Blackmon/CBS

Michelle Wie West with her husband and caddie Jonnie West on the second green during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 5, 2026 in Pacific Palisades, California.

2026 U.S. Women's Open - Day 2

riviera20.png
Mel Blackmon/CBS

Michelle Wie West misses a putt on the second green during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 5, 2026 in Pacific Palisades, California. 

2026 U.S. Women's Open - Day 2

riviera21.png
Mel Blackmon/CBS

Nelly Korda hits a chip shot during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 5, 2026 in Pacific Palisades, California

2026 U.S. Women's Open - Day 2

riviera22.png
Mel Blackmon/CBS

Minjee Lee studies a putt on the hole with her caddie during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 5, 2026 in Pacific Palisades, California. 

2026 U.S. Women's Open - Day 2

riviera23.png
Mel Blackmon/CBS

Nelly Korda reacts after hitting a shot during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 5, 2026 in Pacific Palisades, California.

2026 U.S. Women's Open - Day 2

riviera24.png
Mel Blackmon/CBS

Nelly Korda hits a drive during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 5, 2026  in Pacific Palisades, California. 

2026 U.S. Women's Open - Day 2

riviera25.png
Mel Blackmon/CBS

Sei Young Kim watches her tee shot during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 5, 2026 in Pacific Palisades, California.

2026 U.S. Women's Open - Day 2

riviera26.png
Mel Blackmon/CBS

Nasa Hataoka hits her tee shot during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 5, 2026 in Pacific Palisades, California. 

2026 U.S. Women's Open - Day 2

riviera27.png
Mel Blackmon/CBS

Nelly Korda her tee shot on the third hole during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 5, 2026 in Pacific Palisades, California.

2026 U.S. Women's Open - Day 2

riviera28.png
Mel Blackmon/CBS

Hannah Green waits with her caddie for the 15th green to clear during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 5, 2026 in Pacific Palisades, California.

2026 U.S. Women's Open - Day 2

riviera29.png
Mel Blackmon/CBS

Minjee Lee hits her drive during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 5, 2026 in Pacific Palisades, California.

2026 U.S. Women's Open - Day 2

riviera30.png
Mel Blackmon/CBS

Nelly Korda waits with her caddie for the 15th green to clear during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 5, 2026 in Pacific Palisades, California.

2026 U.S. Women's Open - Day 2

riviera31.png
Mel Blackmon/CBS

Hannah Green continues to watch her tee shot on the 12th hole during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 5, 2026 in Pacific Palisades, California.

2026 U.S. Women's Open - Day 3

riviera32.jpg
Mel Blackmon/CBS

Nelly Korda watches her tee shot on the 4th hole during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 6, 2026 in Pacific Palisades, California.

2026 U.S. Women's Open - Day 3

riviera33.jpg
Mel Blackmon/CBS

Nelly Korda hits her tee shot on the third hole during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 6, 2026 in Pacific Palisades, California.

2026 U.S. Women's Open - Day 3

riviera34.jpg
Mel Blackmon/CBS

Nelly Korda hits a chip shot during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 6, 2026 in Pacific Palisades, California.

2026 U.S. Women's Open - Day 3

riviera35.jpg
Mel Blackmon/CBS

Charley Hull hits a chip shot during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 6, 2026 in Pacific Palisades, California.

2026 U.S. Women's Open - Day 3

riviera36.jpg
Mel Blackmon/CBS

In Gee Chun studies a putt on the 10th green during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 6, 2026 in Pacific Palisades, California.

2026 U.S. Women's Open - Day 3

riviera37.jpg
Mel Blackmon/CBS

Golf fans wait for players to sign autographs near the practice area during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 6, 2026 in Pacific Palisades, California.

2026 U.S. Women's Open - Day 3

riviera38.jpg
Mel Blackmon/CBS

Jeeno Thitikul studies a putt on the 2nd green with her caddie during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 6, 2026 in Pacific Palisades, California.

2026 U.S. Women's Open - Day 3

riviera39.jpg
Mel Blackmon/CBS

Anna Nordqvist hits a shot from a greenside bunker during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 6, 2026 in Pacific Palisades, California. 

2026 U.S. Women's Open - Day 3

riviera40.jpg
Mel Blackmon/CBS

Brooke Henderson hits a shot from a hillside near the 2nd green during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 6, 2026 in Pacific Palisades, California.

2026 U.S. Women's Open - Day 3

riviera41.jpg
Mel Blackmon/CBS

In Gee Chun hits a drive from the 13th tee during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 6, 2026 in Pacific Palisades, California.

2026 U.S. Women's Open - Day 3

riviera42.jpg
Mel Blackmon/CBS

Anna Nordqvist hits a shot from the rough during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 6, 2026 in Pacific Palisades, California.

2026 U.S. Women's Open - Day 3

riviera43.jpg
Mel Blackmon/CBS

Nelly Korda acknowledges the crowd after chipping in on hole number 3 during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 6, 2026 in Pacific Palisades, California.

2026 U.S. Women's Open - Day 3

riviera44.jpg
Mel Blackmon/CBS

Jennifer Kupcho hits a shot from the trees that line the 13th fairway during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 6, 2026 in Pacific Palisades, California. 

2026 U.S. Women's Open - Day 3

riviera45.jpg
Mel Blackmon/CBS

Rose Zhang shown during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 6, 2026 in Pacific Palisades, California.

2026 U.S. Women's Open - Day 3

riviera46.jpg
Mel Blackmon/CBS

Luci Li prepares to hit a tee shot during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 6, 2026 in Pacific Palisades, California.

2026 U.S. Women's Open - Day 3

riviera47.jpg
Mel Blackmon/CBS

A spotter keeping an eye out for approach shots near the 2nd green during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 6, 2026 in Pacific Palisades, California. 

2026 U.S. Women's Open - Day 3

riviera48.jpg
Mel Blackmon/CBS

Brooke Henderson making a club selection with her caddie during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 6, 2026 in Pacific Palisades, California. 

2026 U.S. Women's Open - Day 3

riviera49.jpg
Mel Blackmon/CBS

Nelly Korda accompanied by her sister Jessica on the practice range during the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 6, 2026 in Pacific Palisades, California. 

2026 U.S. Women's Open - Day 3

riviera50.jpg
Mel Blackmon/CBS

Grounds crew preparing for the final day of the U.S. Women's Open at Riviera Country Club on June 6, 2026 in Pacific Palisades, California.

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