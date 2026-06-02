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Los Angeles and California primary election results show live vote count for key 2026 races

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California voters in the Los Angeles area are deciding on a host of key contests in the June 2 primary election. 

Voters across California will decide the top two candidates to advance to the general election in races for governor and other statewide offices and Congress.

Voters in the city of Los Angeles will advance two candidates in the competitive and closely watched race for mayor, among other contests, including city controller and city attorney. Los Angeles County voters are casting ballots in races for supervisor, sheriff and more.

Here are the top contests, with results updated in real-time. 

California governor election results

Los Angeles mayor election results

California statewide offices

Lieutenant Governor

Attorney General

Insurance Commissioner

Secretary of State

Controller

Treasurer

State Superintendent of Public Instruction

California congressional races

U.S. Representative - California Congressional District 23

U.S. Representative - California Congressional District 25

U.S. Representative - California Congressional District 26

U.S. Representative - California Congressional District 27

U.S. Representative - California Congressional District 28

U.S. Representative - California Congressional District 29

U.S. Representative - California Congressional District 30

U.S. Representative - California Congressional District 31

U.S. Representative - California Congressional District 32

U.S. Representative - California Congressional District 33

U.S. Representative - California Congressional District 34

U.S. Representative - California Congressional District 35

U.S. Representative - California Congressional District 36

U.S. Representative - California Congressional District 37

U.S. Representative - California Congressional District 38

U.S. Representative - California Congressional District 39

U.S. Representative - California Congressional District 40

U.S. Representative - California Congressional District 41

U.S. Representative - California Congressional District 42

U.S. Representative - California Congressional District 43

U.S. Representative - California Congressional District 44

U.S. Representative - California Congressional District 45

U.S. Representative - California Congressional District 46

U.S. Representative - California Congressional District 47

U.S. Representative - California Congressional District 48


Other Los Angeles area election results

Los Angeles County Measure ER

Los Angeles County Supervisor - Districts 1, 3

Los Angeles County Sheriff

Los Angeles city controller

Los Angeles city attorney

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