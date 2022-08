Most mass shooters share these 4 defining moments, research shows

**Puedes encontrar la versión en español al final del artículo**

FORT WORTH, Texas (CBSDFW.COM) -- What causes someone to be a mass shooter?

It's a question Pastor Jeff Laster has wrestled with ever since a gunman walked into his Fort Worth church 23 years ago and shot him.

"You don't forget what happened," Laster said. "It's just something you have to choose to live with and move forward."

In 1999, a 47-year-old gunman fired more than one hundred rounds at a youth prayer rally at the Wedgewood Baptist Church, killing seven and wounding another seven before killing himself.

Laster said nearly every time there's another mass shooting, he finds himself thinking about what led these gunmen to act.

"What was his background? Was it family life? Did he have some mental health issues that pushed this? That's kind of thing I've always wondered about," he said. "There's always more to the story."

While mental illness is often blamed for mass shootings, research shows childhood trauma and suicidal crisis are better predictors.

According to the Columbia University Department of Psychiatry's research, only 8% of all mass shooters were diagnosed with a severe mental illness, such a Schizophrenia or severe bipolar disorder.

"While I will always advocate for increase funding for mental illness, the contribution of people with psychiatric illnesses or psychotic illnesses to mass shootings is very small," said Ragy Girgis, MD, a professor of clinical psychiatry at Columbia University.

Columbia University's study of more 1,800 mass murders worldwide showed a larger percentage of mass shooters, 25%, suffered from less severe mental illnesses, like depression and anxiety. This closely mirrors the general population.

While mental illness is not the common denominator among mass shooters, The Violence Project, a research center that has compiled a database of mass shootings, has identified four defining moments most perpetrators experience on the way to a mass shooting.

"We are not saying here's the check list - if you have done this, this, and this, you are going to be a school shooter," explained Dr. Jillian Peterson, who co-founded The Violence Project with Dr. James Densley. "It's looking at these warning signs. What is the commonality? What do we see happening in these perpetrators' lives over and over and over again?"

The path to violence, according to The Violence Project, often begins with early childhood trauma. At a young age, 42% of all mass shooters experienced physical abuse, sexual abuse, parental suicide, or were a victim of severe bullying. If unaddressed, Densley said later in life this trauma can feed a perpetrator's rage.

The second step on the pathway to violence is crisis. This can come in the form of a loss of a job, a break-up in a relationship, or a feeling of hopelessness. In many cases, it's suicidal crisis.

The Violence Project found 72% of mass shooters in its database were suicidal either before or at the time of the shooting.

Those suicidal thoughts lead to the third step, the radicalization. The Violence Project found perpetrators time and again searched for guidance - going to the internet where they read manifestos of past gunmen and visited chat rooms where mass shooters are revered. Many then shared their own plans online. Forty-four percent of mass shooters leaked their plans, often posting about it on social media.

The final stage on the pathway of violence is access to a firearm. According to the National Institute of Justice, 77% of mass shooters got their guns through a legal purchase, often gaining access close to the time of the shooting.

By knowing the pathway, Dr. Densley said they now know where to intervene.

"We all play that role in mentoring the young men in our lives to try and prevent this from ever happing again," he said. "So, if it's something like safe storage of a firearm at home if you have a teenager at home, or if it something like reaching out with an act of kindness to somebody that you know is struggling, or if you see something - saying something and reporting that so there is an intervention in place."

After the Wedgewood Church shooting, the family of the gunman reached out to the church to apologize.

"They had done everything they could. It wasn't their fault," Laster said. "We actually ended up having a really good relationship with his family."

Laster said his relationship with the gunman's family led to a better understanding of who the gunman was. He said this helped him to emotionally heal and forgive.

"There has to be a point of forgiveness," Laster said. "For a personal standpoint, I don't want to harbor that anger and bitterness of something that happened to me for the rest of my life."

FORT WORTH, Texas (CBSDFW.COM) -- ¿Qué hace que alguien sea un tirador en masa?

Es una pregunta con la que el pastor Jeff Laster ha luchado desde que un hombre armado entró en su iglesia de Fort Worth hace 23 años y le disparó.

"No olvides lo que pasó", dijo Laster. "Es algo con lo que tienes que elegir vivir y seguir adelante".

En 1999, un hombre armado de 47 años disparó más de cien rondas en una reunión de oración de jóvenes en la Iglesia Bautista de Wedgewood, mató a siete e hirió a otros siete antes de suicidarse.

Laster dijo que casi cada vez que hay otro tiroteo masivo, se encuentra pensando en qué llevó a estos hombres armados a actuar.

"¿Cuáles eran sus antecedentes? ¿Fue la vida familiar? ¿Tenía algunos problemas de salud mental que impulsaron esto? Eso es algo que siempre me he preguntado", dijo. "Siempre hay más en la historia".

Si bien a menudo se culpa a las enfermedades mentales por los tiroteos masivos, las investigaciones muestran que los traumas infantiles y las crisis suicidas son mejores predictores.

Según la investigación del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Columbia, solo el 8% de todos los tiradores en masa fueron diagnosticados con una enfermedad mental grave, como esquizofrenia o trastorno bipolar grave.

"Si bien siempre abogaré por aumentar los fondos para enfermedades mentales, la contribución de las personas con enfermedades psiquiátricas o psicóticas a los tiroteos masivos es muy pequeña", dijo Ragy Girgis, MD, profesor de psiquiatría clínica en la Universidad de Columbia.

El estudio de la Universidad de Columbia de más de 1.800 asesinatos en masa en todo el mundo mostró que un mayor porcentaje de tiradores en masa, el 25%, padecía enfermedades mentales menos graves, como depresión y ansiedad. Esto refleja de cerca a la población en general.

Si bien la enfermedad mental no es el denominador común entre los tiradores masivos, The Violence Project, un centro de investigación que compiló una base de datos de tiroteos masivos, identificó cuatro momentos definitorios que experimentan la mayoría de los perpetradores en el camino hacia un tiroteo masivo.

"No estamos diciendo que aquí está la lista de verificación: si ha hecho esto, esto y esto, será un tirador escolar", explicó la Dra. Jillian Peterson, cofundadora de The Violence Project con el Dr. James Densley. "Está mirando estas señales de advertencia. ¿Cuál es el punto en común? ¿Qué vemos que sucede en la vida de estos perpetradores una y otra vez?"

El camino hacia la violencia, según The Violence Project, a menudo comienza con un trauma en la primera infancia. A una edad temprana, el 42% de todos los tiradores masivos experimentaron abuso físico, abuso sexual, suicidio de los padres o fueron víctimas de acoso severo. Si no se aborda, dijo Densley más adelante en la vida, este trauma puede alimentar la ira del perpetrador.

El segundo paso en el camino hacia la violencia es la crisis. Esto puede venir en forma de pérdida de un trabajo, una ruptura en una relación o un sentimiento de desesperanza. En muchos casos, es una crisis suicida.

The Violence Project encontró que el 72% de los tiradores masivos en su base de datos tenían tendencias suicidas antes o en el momento del tiroteo.

Esos pensamientos suicidas conducen al tercer paso, la radicalización. The Violence Project encontró a los perpetradores una y otra vez buscando orientación: acudían a Internet, donde leían manifiestos de pistoleros anteriores y visitaban salas de chat donde se reverencia a los tiradores masivos. Muchos luego compartieron sus propios planes en línea. El cuarenta y cuatro por ciento de los tiradores masivos filtraron sus planes, a menudo publicando al respecto en las redes sociales.

La etapa final en el camino de la violencia es el acceso a un arma de fuego. Según el Instituto Nacional de Justicia, el 77% de los tiradores masivos obtuvieron sus armas a través de una compra legal, a menudo accediendo cerca del momento del tiroteo.

Al conocer el camino, el Dr. Densley dijo que ahora saben dónde intervenir.

"Todos jugamos ese papel de mentores de los jóvenes en nuestras vidas para tratar de evitar que esto vuelva a suceder", dijo. "Entonces, si es algo como el almacenamiento seguro de un arma de fuego en casa si tienes un adolescente en casa, o si es algo como acercarte con un acto de bondad a alguien que sabes que está luchando, o si ves algo, decir algo e informando que por lo que hay una intervención en el lugar ".

Después del tiroteo en la iglesia de Wedgewood, la familia del atacante se acercó a la iglesia para disculparse.

"Habían hecho todo lo posible. No fue su culpa", dijo Laster. "De hecho, terminamos teniendo una muy buena relación con su familia".

Laster dijo que su relación con la familia del pistolero lo llevó a comprender mejor quién era el pistolero. Dijo que esto lo ayudó a sanar emocionalmente y perdonar.

"Tiene que haber un punto de perdón", dijo Laster. "Para un punto de vista personal, no quiero albergar esa ira y amargura de algo que me pasó por el resto de mi vida".