Gov. Abbott says schools will be held more accountable to comply with safety standards

**Puedes encontrar la versión en español al final del artículo**

FORT WORTH, Texas (CBSDFW.COM) -- Governor Greg Abbott told CBS 11 that laws passed after the deadly Santa Fe High School shooting in 2018 didn't go far enough in making sure school districts follow state safety and security standards.

"We can see from what happened in Uvalde that; in fact, those laws either did not have teeth or they were not fully complied with," Gov. Abbott said.

The Texas School Safety Center (TxSSC) spotted problems with compliance in 2020 after going through the emergency operations plans for more than 1,000 school districts.

It found only 67 districts had plans that were sufficient, and 626 districts didn't have an active shooter policy as required.

The results surprised State Representative Nicole Collier of Fort Worth.

"That's very disappointing," Collier said. "It's a failure of the system."

During a hearing in June into the Uvalde massacre, TxSSC Director Dr. Kathy Martinez-Prather told a Texas Senate committee their organization did not go to the schools themselves to determine whether they complied with state law.

At least one lawmaker asked why.

Dr. Martinez-Prather responded, saying they were "not clear on our authority to be able to go and do compliance follow-up checks."

Records show TxSSC said the same thing after the Santa Fe High School shooting four years ago.

Martinez-Prather told a similar Senate committee that "the center has no statutory authority over school districts to ensure this requirement is met."

State Representative Tony Tinderholt of Arlington wants answers.

"We need to have inspection teams go out and actually conduct the inspections. You're going to hear me repeat myself a lot over that," Tinderholt said. "It's not being done right now to the level that it should be."

State Representative Matt Shaheen of Plano wants the state to take more control.

"Clearly, I think we need to take a look at expanding the role of TEA, [the] Texas Education Agency," Shaheen said. "Do we expand the role of the Texas Commission on Law Enforcement?"

State Senator Royce West proposes the state grade school districts on their security policies.

"That's why I'm advocating that we have an accountability system. The schools get accountability ratings just like they do in academia," West said.

CBS 11 asked Democratic candidate for Governor Beto O'Rourke how he would make sure school districts comply with safety and security standards.

"We've got to hold superintendents, trustees, principals, everyone involved accountable to make sure that safety is to the greatest degree possible. Guaranteed," O'Rourke said.

He also said further restrictions on gun sales are needed.

Following Uvalde, Gov. Abbott ordered TEA to require school districts to check all schools' exterior doors before classes start and each week after students return.

TxSSC will also be reviewing partial safety audits each district is required to submit.

The governor continued to say more requirements to ensure school safety are on the way.

"We expect to do two things: One is, we expect to reach agreement on even more enhanced standards and ensure there's going to be teeth to it so there will be compliance. I'll add to that, we will ensure that there is going to be accountability at all levels through the process," he said.

To ensure compliance, Gov. Abbott created a new TEA position: Chief School Safety Officer.

CBS 11 also asked the governor and state lawmakers about the fact that only a fraction of the state's school districts and public charter schools offer mental health services to their students.

"Here's where we may need to go and that is to impose greater accountability or consequences for schools that are not employing the best safety standards that can help a school," the governor said.

Representative Collier said it's very upsetting and concerning.

"That's alarming. Rather alarming," Collier said. "That's a drop everything, don't-quite-pass go, stop, and act. That's what that is showing me."

Starting in September, the School Safety Center will conduct random intruder detection audits at school campuses.

Gov. Abbott ordered them after Uvalde, and this will mark the first time TxSSC will conduct on-site audits statewide.

Since the Uvalde tragedy, a Texas Senate committee and two Texas House committees held hearings to develop policy recommendations to the governor and full legislature.

A spokeswoman with the Senate's Special Committee To Protect All Texans told CBS 11 they're looking to release their recommendations in September.

A spokesman for the Homeland Security and Public Safety Committee says they expect to present their report in November or December.

There's been no word yet from the House Select Committee on youth, health and safety.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORT WORTH, Texas (CBSDFW.COM) -- El gobernador Greg Abbott le dijo a CBS 11 que las leyes aprobadas después del tiroteo mortal en la escuela secundaria de Santa Fe en 2018 no fueron lo suficientemente lejos para garantizar que los distritos escolares sigan los estándares estatales de seguridad y protección.

"Podemos ver por lo que sucedió en Uvalde que, de hecho, esas leyes no tenían fuerza o no se cumplieron en su totalidad", dijo el gobernador Abbott.

El Centro de Seguridad Escolar de Texas (TxSSC) detectó problemas de cumplimiento en 2020 después de revisar los planes de operaciones de emergencia de más de 1000 distritos escolares.

Encontró que solo 67 distritos tenían planes que eran suficientes, y 626 distritos no tenían una política de tiradores activos como se requiere.

Los resultados sorprendieron a la representante estatal Nicole Collier de Fort Worth.

"Eso es muy decepcionante", dijo Collier. "Es una falla del sistema".

Durante una audiencia en junio sobre la masacre de Uvalde, la directora de TxSSC, la Dra. Kathy Martinez-Prather, dijo a un comité del Senado de Texas que su organización no fue a las escuelas para determinar si cumplían con la ley estatal.

Al menos un legislador preguntó por qué.

El Dr. Martinez-Prather respondió diciendo que "no tenían clara nuestra autoridad para poder ir y hacer verificaciones de seguimiento de cumplimiento".

Los registros muestran que TxSSC dijo lo mismo después del tiroteo en la preparatoria Santa Fe hace cuatro años.

Martinez-Prather dijo a un comité similar del Senado que "el centro no tiene autoridad legal sobre los distritos escolares para garantizar que se cumpla con este requisito".

El representante estatal Tony Tinderholt de Arlington quiere respuestas.

"Necesitamos que los equipos de inspección salgan y realicen las inspecciones. Me van a escuchar repetir mucho sobre eso", dijo Tinderholt. "No se está haciendo en este momento al nivel que debería".

El representante estatal Matt Shaheen de Plano quiere que el estado tome más control.

"Claramente, creo que debemos analizar la expansión del papel de TEA, [la] Agencia de Educación de Texas", dijo Shaheen. "¿Ampliamos el papel de la Comisión de Cumplimiento de la Ley de Texas?"

El Senador estatal Royce West propone a los distritos escolares estatales sobre sus políticas de seguridad.

"Es por eso que abogo por que tengamos un sistema de rendición de cuentas. Las escuelas obtienen calificaciones de rendición de cuentas al igual que en el mundo académico", dijo West.

CBS 11 le preguntó al candidato demócrata a gobernador Beto O'Rourke cómo se aseguraría de que los distritos escolares cumplieran con los estándares de seguridad y protección.

"Tenemos que responsabilizar a los superintendentes, fideicomisarios, directores, todos los involucrados para asegurarnos de que la seguridad sea lo más posible. Garantizada", dijo O'Rourke.

También dijo que se necesitan más restricciones a la venta de armas.

Siguiendo a Uvalde, el gobernador Abbott ordenó a la TEA que exija a los distritos escolares que revisen las puertas exteriores de todas las escuelas antes de que comiencen las clases y cada semana después del regreso de los estudiantes.

TxSSC también revisará las auditorías de seguridad parciales que cada distrito debe presentar.

El gobernador continuó diciendo que más requisitos para garantizar la seguridad escolar están en camino.

"Esperamos hacer dos cosas: una es, esperamos llegar a un acuerdo sobre estándares aún más mejorados y asegurarnos de que habrá dientes para que haya cumplimiento. Agregaré a eso, nos aseguraremos de que haya responsabilidad en todos los niveles a lo largo del proceso", dijo.

Para garantizar el cumplimiento, el gobernador Abbott creó un nuevo puesto en TEA: Director de seguridad escolar.

CBS 11 también preguntó al gobernador ya los legisladores estatales sobre el hecho de que solo una fracción de los distritos escolares y las escuelas públicas chárter del estado ofrecen servicios de salud mental a sus estudiantes.

"Aquí es donde debemos ir y eso es imponer una mayor responsabilidad o consecuencias para las escuelas que no emplean los mejores estándares de seguridad que pueden ayudar a una escuela", dijo el gobernador.

El representante Collier dijo que es muy molesto y preocupante.

"Eso es alarmante. Bastante alarmante", dijo Collier. "Eso es dejar todo, no pasar del todo, ir, detenerse y actuar. Eso es lo que me está mostrando".

A partir de septiembre, el Centro de Seguridad Escolar realizará auditorías aleatorias de detección de intrusos en los planteles escolares.

El gobernador Abbott los ordenó después de Uvalde, y esta será la primera vez que TxSSC realizará auditorías en el sitio en todo el estado.

Desde la tragedia de Uvalde, un comité del Senado de Texas y dos comités de la Cámara de Representantes de Texas realizaron audiencias para desarrollar recomendaciones de políticas para el gobernador y la legislatura en pleno.

Una portavoz del Comité Especial para Proteger a Todos los Texanos del Senado le dijo a CBS 11 que esperan publicar sus recomendaciones en septiembre.

Un portavoz del Comité de Seguridad Nacional y Seguridad Pública dice que esperan presentar su informe en noviembre o diciembre.

Todavía no ha habido noticias del Comité Selecto de la Cámara sobre juventud, salud y seguridad.