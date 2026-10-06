Hydraulic issue diverts Los Angeles-bound American Airlines flight back to O'Hare
An American Airlines flight heading to Los Angeles was forced to return to O'Hare International Airport shortly after takeoff on Tuesday morning.
Flight data shows American flight 1009 made a U-turn and safely landed back at O'Hare around 8 a.m. — about 45 minutes after it departed.
The plane apparently experienced a hydraulic issue.
CBS News Chicago reached out to American Airlines for more information and is waiting to hear back.