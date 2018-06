The 2018 FIFA World Cup opened today with host Russia taking on Saudi Arabia. Russia opened the scoring in the 12th minute and never looked back, going on to a 5-0 victory to open the tournament.

Russia vs. Saudi Arabia

Final Score: 5 RUS - 0 KSA

Goals:

12' - Yuri Gazinskiy

- Yuri Gazinskiy 43' - Denis Cheryshev

- Denis Cheryshev 71' - Artem Dzyuba

- Artem Dzyuba 90' + 1' - Denis Cheryshev

- Denis Cheryshev 90' + 5' - Aleksandr Golovin



Cards:

88' - Aleksandr Golovin (RUS)



- Aleksandr Golovin (RUS) 90' + 4' - Taisir Al Jassam (KSA)



Group A Standings