Sheeba Turk shares the LA spots where Dodger mania tops the menu: El Pavo Bakery & Restaurant, San Gabriel; LaSorted’s Pizzeria, Chinatown; and Philippe The Original, Los Angeles.

Dodgers fan destinations | SoCal Spotlight Sheeba Turk shares the LA spots where Dodger mania tops the menu: El Pavo Bakery & Restaurant, San Gabriel; LaSorted’s Pizzeria, Chinatown; and Philippe The Original, Los Angeles.

Be the first to know

Get browser notifications for breaking news, live events, and exclusive reporting.

Not Now

Turn On