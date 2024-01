How much snow in Chicago area? Snow totals from today's winter storm

CHICAGO (CBS) -- While the city and suburbs got only an inch or two of snow from the latest winter storm Thursday into Friday, a band of very heavy lake effect snow has dumped more than a foot of snow in LaPorte County, Indiana.

A winter storm warning is in effect for LaPorte County until 6 a.m. Saturday, with whiteout conditions possible at times. The National Weather Service warned people in LaPorte County should consider postponing any non-essential travel, as snow rates of 2 inches or more per hour, with 40 mph wind gusts, will create "dangerous to impossible travel conditions."

In neighboring Porter County, a winter storm warning is in effect until noon Friday.

Here are the snow totals the winter storm, reported to the National Weather Service as of 11:30 a.m. on Friday:

Location Amount Time/Date Provider

Rockford (Rockford Airport) 1.5 in 0600 AM 01/19 Official NWS Obs

Chicago (Chicago OHare) 1.5 in 0600 AM 01/19 Official NWS Obs

NWS Chicago - Romeoville 1.2 in 0600 AM 01/19 Official NWS Obs





Other Locations:





Location Amount Time/Date Provider

La Porte 18.0 in 0950 AM 01/19 Broadcast Media

Michigan City 17.0 in 1030 AM 01/19 Broadcast Media

Union Mills 12.5 in 0850 AM 01/19 Broadcast Media

Westville 12.4 in 0930 AM 01/19 Broadcast Media

Wanatah 7.2 in 0700 AM 01/19 COOP

Valparaiso 3.0 NNE 5.5 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Chesterton 4 ESE 5.5 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Valparaiso 1 N 5.2 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Chesterton 2 E 3.0 in 0630 AM 01/19 COCORAHS

Chatsworth 3.0 in 0715 AM 01/19 CO-OP Observer

Cook County 3.0 in 0800 AM 01/19 COCORAHS

Wheatfield 1.0 SSE 2.9 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

2 SE Mazon 2.8 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Porter 2.7 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Lakes of the Four Seasons 2.5 in 0830 AM 01/18 COCORAHS

Hobart 2.4 SE 2.5 in 0730 AM 01/19 COCORAHS

Streator 1 WSW 2.5 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Kankakee 2.5 in 0700 AM 01/19 COOP

DeMotte 2.4 in 0600 AM 01/19 COCORAHS

De Motte 6 S 2.4 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Elgin 1 SSW 2.4 in 0800 AM 01/19 COCORAHS

Elgin 2.4 in 0800 AM 01/19 HYDRO

Collegeville 2.2 in 0600 AM 01/19 COCORAHS

St. John 3 SSE 2.1 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Oak Forest 1 NNW 2.1 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Ogden Dunes 2.0 in 0545 AM 01/19 COCORAHS

Earl Park 5.0 NW 2.0 in 0400 AM 01/19 COCORAHS

Mokena 2 WSW 2.0 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

New Lenox 1 SSE 2.0 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Crete 3 ENE 2.0 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Monee 5 SE 2.0 in 0800 AM 01/19 COCORAHS

New Lenox 1 SE 2.0 in 0800 AM 01/19 COCORAHS

Amboy 2.0 in 0800 AM 01/19 COOP

Lake Villa 2.0 in 0622 AM 01/19 Broadcast Media

Peru 1 NNE 2.0 in 0620 AM 01/19 COCORAHS

Kankakee 1.4 WSW 2.0 in 0600 AM 01/19 COCORAHS

Boone Grove 2 WNW 1.8 in 0730 AM 01/19 COCORAHS

Peotone 1.8 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Marengo 1.8 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

La Salle 1.8 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Carbon Hill 3 N 1.8 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Coal City 4 NNW 1.8 in 0700 AM 01/19 HYDRO

Homewood 1.8 in 0600 AM 01/19 COCORAHS

Oak Park 1 NNE 1.8 in 0650 AM 01/19 COCORAHS

Chicago - West Ridge 1.8 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Crown Point 1.7 in 0730 AM 01/19 COOP

Mundelein 4 WSW 1.7 in 0700 AM 01/19 COOP

3 SSE Naperville 1.7 in 0808 AM 01/19 Trained Spotter

Homer Glen 1.6 in 0615 AM 01/19 Public

Homer Glen 1 NNE 1.6 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Oswego 1.6 in 0651 AM 01/19 Public

Aurora 4 ESE 1.6 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Midway 3 SW 1.6 in 0600 AM 01/19 COOP

3.0 SW Midway Airport 1.6 in 0606 AM 01/19 CO-OP Observer

Oak Lawn 2 WNW 1.6 in 0800 AM 01/19 COCORAHS

Valparaiso 4 SW 1.5 in 0600 AM 01/19 COCORAHS

Gary 5 ENE 1.5 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Crown Point 2 NNE 1.5 in 0800 AM 01/19 COCORAHS

Roselawn 3 ENE 1.5 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Rensselaer 2 SW 1.5 in 0730 AM 01/19 COOP

Lakewood Shores 1 SE 1.5 in 0630 AM 01/19 COCORAHS

Mokena 1 W 1.5 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Crete 3 E 1.5 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Dwight 1.5 in 0700 AM 01/19 COOP

Amboy 1 WSW 1.5 in 0603 AM 01/19 COCORAHS

Highwood 1.5 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Libertyville 1.5 in 0746 AM 01/19 Public

Boulder Hill 1 NNE 1.5 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Oswego 4 SE 1.5 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Sugar Grove 1.5 in 0651 AM 01/19 Public

Milford 3.5 ENE 1.5 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Minooka 1.5 in 0800 AM 01/19 COCORAHS

Naperville 3 SE 1.5 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Villa Park 1.5 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Glen Ellyn 1 W 1.5 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Bolingbrook 3 NE 1.5 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

La Grange Park 1.5 in 0625 AM 01/19 Public

Palos Park 2 WSW 1.5 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Palatine 1.2 NW 1.5 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Chicago Ridge 1.5 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Bridgeview 1 WNW 1.5 in 0730 AM 01/19 COCORAHS

1 N Douglas - Chicago 1.5 in 0732 AM 01/19 NWS Employee

1 NW Rockdale 1.4 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Woodstock 4 SW 1.4 in 0800 AM 01/19 COCORAHS

Plainfield 4 SW 1.4 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Genoa 1.4 in 0700 AM 01/19 COOP

Harwood Heights 1.4 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Schaumburg 2 E 1.4 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Valparaiso 2 NNW 1.3 in 1000 AM 01/18 COCORAHS

Hobart 2.4 SE 1.3 in 0930 AM 01/18 COCORAHS

Manhattan 5 ENE 1.3 in 0800 AM 01/19 COOP

Sublette 3 WNW 1.3 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Riverwoods 1 NE 1.3 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Mundelein 1.6 WNW 1.3 in 0730 AM 01/19 COCORAHS

Geneva 4 WSW 1.3 in 0500 AM 01/19 COCORAHS

Carbon Hill 3 NNW 1.3 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Downers Grove 1.8 SSE 1.3 in 0730 AM 01/19 COCORAHS

2 S Downers Grove 1.3 in 0730 AM 01/19 NWS Employee

Oak Lawn 1.3 in 0635 AM 01/19 COCORAHS

Romeoville - NWS Chicago 1.2 in 0600 AM 01/19 COOP

Buffalo Grove 2 N 1.2 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Bourbonnais 1.2 in 0700 AM 01/19 COOP

Morris 2 W 1.2 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Elmhurst 1 SE 1.2 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Glen Ellyn 1 SW 1.2 in 0745 AM 01/19 COCORAHS

Malta 3 ESE 1.2 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

La Grange Park 1 SSW 1.2 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Naperville 5 SSW 1.1 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Ashton 1.1 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Ottawa 1.1 in 0559 AM 01/19 COCORAHS

North Aurora 1 ENE 1.1 in 0535 AM 01/19 COCORAHS

Sleepy Hollow 1 W 1.1 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Elgin 1.1 in 0700 AM 01/19 COOP

Elk Grove Village 1 ESE 1.1 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Hoffman Estates 1.1 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Evanston 1 E 1.1 in 0800 AM 01/19 COCORAHS

Boone Grove 4 NNE 1.0 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Morocco 1.0 in 0600 AM 01/19 COOP

Morocco 1.0 in 0656 AM 01/19 CO-OP Observer

DeMotte 1.0 in 0800 AM 01/19 COCORAHS

1 SSE Lake in the Hills 1.0 in 0630 AM 01/19 COCORAHS

Trout Valley 1.0 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Harvard 4.4 NNE 1.0 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Bull Valley 2 WNW 1.0 in 0800 AM 01/19 COCORAHS

1 SE Boulder Hill 1.0 in 0600 AM 01/19 COCORAHS

St. Anne 1.0 in 0700 AM 01/19 COOP

Maple Park 1.0 in 0440 AM 01/19 COCORAHS

Elgin 3 W 1.0 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Campton Hills 3 NNE 1.0 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Hampshire 0.5 SE 1.0 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

St. Charles 1 ENE 1.0 in 0800 AM 01/19 COCORAHS

Morris 1 NW 1.0 in 0800 AM 01/19 COOP

Morton Arboretum 1.0 in 0700 AM 01/19 COOP

Carol Stream 1.0 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Aurora 4 ESE 1.0 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

West Chicago 4 SE 1.0 in 0717 AM 01/19 COCORAHS

Aurora 4 ESE 1.0 in 0800 AM 01/19 COCORAHS

DeKalb 1.0 in 0800 AM 01/19 COCORAHS

Park Forest 1.0 in 0500 AM 01/19 COOP

Palatine 1 NNE 1.0 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Franklin Park 0.5 SSE 1.0 in 0800 AM 01/19 COCORAHS

Steward 3 S 0.9 in 0700 AM 01/19 COOP

Mundelein 1 NNE 0.9 in 0730 AM 01/19 COCORAHS

Ottawa 1 N 0.9 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Lily Lake 1 NE 0.9 in 0500 AM 01/19 COCORAHS

Aurora 2 W 0.9 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Geneva 1 SSW 0.9 in 0800 AM 01/19 COCORAHS

Ashkum 6 E 0.9 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Wheaton 0.9 in 0615 AM 01/19 COCORAHS

Timberlane 1 SW 0.9 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

4 NNW Rockford 0.8 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Joliet 2 N 0.8 in 0700 AM 01/19 HYDRO

McHenry Lock and Dam 0.8 in 0800 AM 01/19 COOP

Oswego 0.3 E 0.8 in 0641 AM 01/19 COCORAHS

Batavia 3.4 WSW 0.8 in 0600 AM 01/19 COCORAHS

Geneva 2 WNW 0.8 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Crescent City 2 N 0.8 in 0600 AM 01/19 COCORAHS

Batavia 0.7 in 0600 AM 01/19 HYDRO

Batavia 1 NW 0.7 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Geneva 0.7 in 0800 AM 01/19 COCORAHS

Long Lake 0.6 in 0701 AM 01/19 COCORAHS

Cortland 0.6 in 0600 AM 01/19 COCORAHS

Hebron 2 WSW 0.5 in 0700 AM 01/19 HYDRO

Lake Villa 1 SW 0.5 in 0600 AM 01/19 COCORAHS

Fox Lake Hills 0.5 in 0700 AM 01/19 COCORAHS

Coal City 0.5 in 0800 AM 01/19 COCORAHS

Capron 0.5 in 0700 AM 01/19 COCORAHS