How much snow in Chicago area? Snow totals from today's winter storm
CHICAGO (CBS) -- While the city and suburbs got only an inch or two of snow from the latest winter storm Thursday into Friday, a band of very heavy lake effect snow has dumped more than a foot of snow in LaPorte County, Indiana.
A winter storm warning is in effect for LaPorte County until 6 a.m. Saturday, with whiteout conditions possible at times. The National Weather Service warned people in LaPorte County should consider postponing any non-essential travel, as snow rates of 2 inches or more per hour, with 40 mph wind gusts, will create "dangerous to impossible travel conditions."
In neighboring Porter County, a winter storm warning is in effect until noon Friday.
Here are the snow totals the winter storm, reported to the National Weather Service as of 11:30 a.m. on Friday:
Location Amount Time/Date Provider
Rockford (Rockford Airport) 1.5 in 0600 AM 01/19 Official NWS Obs
Chicago (Chicago OHare) 1.5 in 0600 AM 01/19 Official NWS Obs
NWS Chicago - Romeoville 1.2 in 0600 AM 01/19 Official NWS Obs
Other Locations:
Location Amount Time/Date Provider
La Porte 18.0 in 0950 AM 01/19 Broadcast Media
Michigan City 17.0 in 1030 AM 01/19 Broadcast Media
Union Mills 12.5 in 0850 AM 01/19 Broadcast Media
Westville 12.4 in 0930 AM 01/19 Broadcast Media
Wanatah 7.2 in 0700 AM 01/19 COOP
Valparaiso 3.0 NNE 5.5 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Chesterton 4 ESE 5.5 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Valparaiso 1 N 5.2 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Chesterton 2 E 3.0 in 0630 AM 01/19 COCORAHS
Chatsworth 3.0 in 0715 AM 01/19 CO-OP Observer
Cook County 3.0 in 0800 AM 01/19 COCORAHS
Wheatfield 1.0 SSE 2.9 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
2 SE Mazon 2.8 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Porter 2.7 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Lakes of the Four Seasons 2.5 in 0830 AM 01/18 COCORAHS
Hobart 2.4 SE 2.5 in 0730 AM 01/19 COCORAHS
Streator 1 WSW 2.5 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Kankakee 2.5 in 0700 AM 01/19 COOP
DeMotte 2.4 in 0600 AM 01/19 COCORAHS
De Motte 6 S 2.4 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Elgin 1 SSW 2.4 in 0800 AM 01/19 COCORAHS
Elgin 2.4 in 0800 AM 01/19 HYDRO
Collegeville 2.2 in 0600 AM 01/19 COCORAHS
St. John 3 SSE 2.1 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Oak Forest 1 NNW 2.1 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Ogden Dunes 2.0 in 0545 AM 01/19 COCORAHS
Earl Park 5.0 NW 2.0 in 0400 AM 01/19 COCORAHS
Mokena 2 WSW 2.0 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
New Lenox 1 SSE 2.0 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Crete 3 ENE 2.0 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Monee 5 SE 2.0 in 0800 AM 01/19 COCORAHS
New Lenox 1 SE 2.0 in 0800 AM 01/19 COCORAHS
Amboy 2.0 in 0800 AM 01/19 COOP
Lake Villa 2.0 in 0622 AM 01/19 Broadcast Media
Peru 1 NNE 2.0 in 0620 AM 01/19 COCORAHS
Kankakee 1.4 WSW 2.0 in 0600 AM 01/19 COCORAHS
Boone Grove 2 WNW 1.8 in 0730 AM 01/19 COCORAHS
Peotone 1.8 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Marengo 1.8 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
La Salle 1.8 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Carbon Hill 3 N 1.8 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Coal City 4 NNW 1.8 in 0700 AM 01/19 HYDRO
Homewood 1.8 in 0600 AM 01/19 COCORAHS
Oak Park 1 NNE 1.8 in 0650 AM 01/19 COCORAHS
Chicago - West Ridge 1.8 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Crown Point 1.7 in 0730 AM 01/19 COOP
Mundelein 4 WSW 1.7 in 0700 AM 01/19 COOP
3 SSE Naperville 1.7 in 0808 AM 01/19 Trained Spotter
Homer Glen 1.6 in 0615 AM 01/19 Public
Homer Glen 1 NNE 1.6 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Oswego 1.6 in 0651 AM 01/19 Public
Aurora 4 ESE 1.6 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Midway 3 SW 1.6 in 0600 AM 01/19 COOP
3.0 SW Midway Airport 1.6 in 0606 AM 01/19 CO-OP Observer
Oak Lawn 2 WNW 1.6 in 0800 AM 01/19 COCORAHS
Valparaiso 4 SW 1.5 in 0600 AM 01/19 COCORAHS
Gary 5 ENE 1.5 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Crown Point 2 NNE 1.5 in 0800 AM 01/19 COCORAHS
Roselawn 3 ENE 1.5 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Rensselaer 2 SW 1.5 in 0730 AM 01/19 COOP
Lakewood Shores 1 SE 1.5 in 0630 AM 01/19 COCORAHS
Mokena 1 W 1.5 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Crete 3 E 1.5 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Dwight 1.5 in 0700 AM 01/19 COOP
Amboy 1 WSW 1.5 in 0603 AM 01/19 COCORAHS
Highwood 1.5 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Libertyville 1.5 in 0746 AM 01/19 Public
Boulder Hill 1 NNE 1.5 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Oswego 4 SE 1.5 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Sugar Grove 1.5 in 0651 AM 01/19 Public
Milford 3.5 ENE 1.5 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Minooka 1.5 in 0800 AM 01/19 COCORAHS
Naperville 3 SE 1.5 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Villa Park 1.5 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Glen Ellyn 1 W 1.5 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Bolingbrook 3 NE 1.5 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
La Grange Park 1.5 in 0625 AM 01/19 Public
Palos Park 2 WSW 1.5 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Palatine 1.2 NW 1.5 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Chicago Ridge 1.5 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Bridgeview 1 WNW 1.5 in 0730 AM 01/19 COCORAHS
1 N Douglas - Chicago 1.5 in 0732 AM 01/19 NWS Employee
1 NW Rockdale 1.4 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Woodstock 4 SW 1.4 in 0800 AM 01/19 COCORAHS
Plainfield 4 SW 1.4 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Genoa 1.4 in 0700 AM 01/19 COOP
Harwood Heights 1.4 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Schaumburg 2 E 1.4 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Valparaiso 2 NNW 1.3 in 1000 AM 01/18 COCORAHS
Hobart 2.4 SE 1.3 in 0930 AM 01/18 COCORAHS
Manhattan 5 ENE 1.3 in 0800 AM 01/19 COOP
Sublette 3 WNW 1.3 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Riverwoods 1 NE 1.3 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Mundelein 1.6 WNW 1.3 in 0730 AM 01/19 COCORAHS
Geneva 4 WSW 1.3 in 0500 AM 01/19 COCORAHS
Carbon Hill 3 NNW 1.3 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Downers Grove 1.8 SSE 1.3 in 0730 AM 01/19 COCORAHS
2 S Downers Grove 1.3 in 0730 AM 01/19 NWS Employee
Oak Lawn 1.3 in 0635 AM 01/19 COCORAHS
Romeoville - NWS Chicago 1.2 in 0600 AM 01/19 COOP
Buffalo Grove 2 N 1.2 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Bourbonnais 1.2 in 0700 AM 01/19 COOP
Morris 2 W 1.2 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Elmhurst 1 SE 1.2 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Glen Ellyn 1 SW 1.2 in 0745 AM 01/19 COCORAHS
Malta 3 ESE 1.2 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
La Grange Park 1 SSW 1.2 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Naperville 5 SSW 1.1 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Ashton 1.1 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Ottawa 1.1 in 0559 AM 01/19 COCORAHS
North Aurora 1 ENE 1.1 in 0535 AM 01/19 COCORAHS
Sleepy Hollow 1 W 1.1 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Elgin 1.1 in 0700 AM 01/19 COOP
Elk Grove Village 1 ESE 1.1 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Hoffman Estates 1.1 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Evanston 1 E 1.1 in 0800 AM 01/19 COCORAHS
Boone Grove 4 NNE 1.0 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Morocco 1.0 in 0600 AM 01/19 COOP
Morocco 1.0 in 0656 AM 01/19 CO-OP Observer
DeMotte 1.0 in 0800 AM 01/19 COCORAHS
1 SSE Lake in the Hills 1.0 in 0630 AM 01/19 COCORAHS
Trout Valley 1.0 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Harvard 4.4 NNE 1.0 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Bull Valley 2 WNW 1.0 in 0800 AM 01/19 COCORAHS
1 SE Boulder Hill 1.0 in 0600 AM 01/19 COCORAHS
St. Anne 1.0 in 0700 AM 01/19 COOP
Maple Park 1.0 in 0440 AM 01/19 COCORAHS
Elgin 3 W 1.0 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Campton Hills 3 NNE 1.0 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Hampshire 0.5 SE 1.0 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
St. Charles 1 ENE 1.0 in 0800 AM 01/19 COCORAHS
Morris 1 NW 1.0 in 0800 AM 01/19 COOP
Morton Arboretum 1.0 in 0700 AM 01/19 COOP
Carol Stream 1.0 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Aurora 4 ESE 1.0 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
West Chicago 4 SE 1.0 in 0717 AM 01/19 COCORAHS
Aurora 4 ESE 1.0 in 0800 AM 01/19 COCORAHS
DeKalb 1.0 in 0800 AM 01/19 COCORAHS
Park Forest 1.0 in 0500 AM 01/19 COOP
Palatine 1 NNE 1.0 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Franklin Park 0.5 SSE 1.0 in 0800 AM 01/19 COCORAHS
Steward 3 S 0.9 in 0700 AM 01/19 COOP
Mundelein 1 NNE 0.9 in 0730 AM 01/19 COCORAHS
Ottawa 1 N 0.9 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Lily Lake 1 NE 0.9 in 0500 AM 01/19 COCORAHS
Aurora 2 W 0.9 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Geneva 1 SSW 0.9 in 0800 AM 01/19 COCORAHS
Ashkum 6 E 0.9 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Wheaton 0.9 in 0615 AM 01/19 COCORAHS
Timberlane 1 SW 0.9 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
4 NNW Rockford 0.8 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Joliet 2 N 0.8 in 0700 AM 01/19 HYDRO
McHenry Lock and Dam 0.8 in 0800 AM 01/19 COOP
Oswego 0.3 E 0.8 in 0641 AM 01/19 COCORAHS
Batavia 3.4 WSW 0.8 in 0600 AM 01/19 COCORAHS
Geneva 2 WNW 0.8 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Crescent City 2 N 0.8 in 0600 AM 01/19 COCORAHS
Batavia 0.7 in 0600 AM 01/19 HYDRO
Batavia 1 NW 0.7 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Geneva 0.7 in 0800 AM 01/19 COCORAHS
Long Lake 0.6 in 0701 AM 01/19 COCORAHS
Cortland 0.6 in 0600 AM 01/19 COCORAHS
Hebron 2 WSW 0.5 in 0700 AM 01/19 HYDRO
Lake Villa 1 SW 0.5 in 0600 AM 01/19 COCORAHS
Fox Lake Hills 0.5 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
Coal City 0.5 in 0800 AM 01/19 COCORAHS
Capron 0.5 in 0700 AM 01/19 COCORAHS
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