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How much snow in Chicago area? Snow totals from today's winter storm

By Todd Feurer

/ CBS Chicago

Blowing snow creating whiteout, hazardous road conditions in Michigan City
Blowing snow creating whiteout, hazardous road conditions in Michigan City 02:31

CHICAGO (CBS) -- While the city and suburbs got only an inch or two of snow from the latest winter storm Thursday into Friday, a band of very heavy lake effect snow has dumped more than a foot of snow in LaPorte County, Indiana.

A winter storm warning is in effect for LaPorte County until 6 a.m. Saturday, with whiteout conditions possible at times. The National Weather Service warned people in LaPorte County should consider postponing any non-essential travel, as snow rates of 2 inches or more per hour, with 40 mph wind gusts, will create "dangerous to impossible travel conditions."

In neighboring Porter County, a winter storm warning is in effect until noon Friday.

Here are the snow totals the winter storm, reported to the National Weather Service as of 11:30 a.m. on Friday:

Location                     Amount    Time/Date       Provider
Rockford (Rockford Airport)  1.5 in    0600 AM 01/19   Official NWS Obs
Chicago  (Chicago OHare)     1.5 in    0600 AM 01/19   Official NWS Obs
NWS Chicago - Romeoville     1.2 in    0600 AM 01/19   Official NWS Obs
 
Other Locations:
 
Location                     Amount    Time/Date       Provider
La Porte                     18.0 in   0950 AM 01/19   Broadcast Media
Michigan City                17.0 in   1030 AM 01/19   Broadcast Media
Union Mills                  12.5 in   0850 AM 01/19   Broadcast Media
Westville                    12.4 in   0930 AM 01/19   Broadcast Media
Wanatah                      7.2 in    0700 AM 01/19   COOP
Valparaiso 3.0 NNE           5.5 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Chesterton 4 ESE             5.5 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Valparaiso 1 N               5.2 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Chesterton 2 E               3.0 in    0630 AM 01/19   COCORAHS
Chatsworth                   3.0 in    0715 AM 01/19   CO-OP Observer
Cook County                  3.0 in    0800 AM 01/19   COCORAHS
Wheatfield 1.0 SSE           2.9 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
2 SE Mazon                   2.8 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Porter                       2.7 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Lakes of the Four Seasons    2.5 in    0830 AM 01/18   COCORAHS
Hobart 2.4 SE                2.5 in    0730 AM 01/19   COCORAHS
Streator 1 WSW               2.5 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Kankakee                     2.5 in    0700 AM 01/19   COOP
DeMotte                      2.4 in    0600 AM 01/19   COCORAHS
De Motte 6 S                 2.4 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Elgin 1 SSW                  2.4 in    0800 AM 01/19   COCORAHS
Elgin                        2.4 in    0800 AM 01/19   HYDRO
Collegeville                 2.2 in    0600 AM 01/19   COCORAHS
St. John 3 SSE               2.1 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Oak Forest 1 NNW             2.1 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Ogden Dunes                  2.0 in    0545 AM 01/19   COCORAHS
Earl Park 5.0 NW             2.0 in    0400 AM 01/19   COCORAHS
Mokena 2 WSW                 2.0 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
New Lenox 1 SSE              2.0 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Crete 3 ENE                  2.0 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Monee 5 SE                   2.0 in    0800 AM 01/19   COCORAHS
New Lenox 1 SE               2.0 in    0800 AM 01/19   COCORAHS
Amboy                        2.0 in    0800 AM 01/19   COOP
Lake Villa                   2.0 in    0622 AM 01/19   Broadcast Media
Peru 1 NNE                   2.0 in    0620 AM 01/19   COCORAHS
Kankakee 1.4 WSW             2.0 in    0600 AM 01/19   COCORAHS
Boone Grove 2 WNW            1.8 in    0730 AM 01/19   COCORAHS
Peotone                      1.8 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Marengo                      1.8 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
La Salle                     1.8 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Carbon Hill 3 N              1.8 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Coal City 4 NNW              1.8 in    0700 AM 01/19   HYDRO
Homewood                     1.8 in    0600 AM 01/19   COCORAHS
Oak Park 1 NNE               1.8 in    0650 AM 01/19   COCORAHS
Chicago - West Ridge         1.8 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Crown Point                  1.7 in    0730 AM 01/19   COOP
Mundelein 4 WSW              1.7 in    0700 AM 01/19   COOP
3 SSE Naperville             1.7 in    0808 AM 01/19   Trained Spotter
Homer Glen                   1.6 in    0615 AM 01/19   Public
Homer Glen 1 NNE             1.6 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Oswego                       1.6 in    0651 AM 01/19   Public
Aurora 4 ESE                 1.6 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Midway 3 SW                  1.6 in    0600 AM 01/19   COOP
3.0 SW Midway Airport        1.6 in    0606 AM 01/19   CO-OP Observer
Oak Lawn 2 WNW               1.6 in    0800 AM 01/19   COCORAHS
Valparaiso 4 SW              1.5 in    0600 AM 01/19   COCORAHS
Gary 5 ENE                   1.5 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Crown Point 2 NNE            1.5 in    0800 AM 01/19   COCORAHS
Roselawn 3 ENE               1.5 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Rensselaer 2 SW              1.5 in    0730 AM 01/19   COOP
Lakewood Shores 1 SE         1.5 in    0630 AM 01/19   COCORAHS
Mokena 1 W                   1.5 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Crete 3 E                    1.5 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Dwight                       1.5 in    0700 AM 01/19   COOP
Amboy 1 WSW                  1.5 in    0603 AM 01/19   COCORAHS
Highwood                     1.5 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Libertyville                 1.5 in    0746 AM 01/19   Public
Boulder Hill 1 NNE           1.5 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Oswego 4 SE                  1.5 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Sugar Grove                  1.5 in    0651 AM 01/19   Public
Milford 3.5 ENE              1.5 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Minooka                      1.5 in    0800 AM 01/19   COCORAHS
Naperville 3 SE              1.5 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Villa Park                   1.5 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Glen Ellyn 1 W               1.5 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Bolingbrook 3 NE             1.5 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
La Grange Park               1.5 in    0625 AM 01/19   Public
Palos Park 2 WSW             1.5 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Palatine 1.2 NW              1.5 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Chicago Ridge                1.5 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Bridgeview 1 WNW             1.5 in    0730 AM 01/19   COCORAHS
1 N Douglas - Chicago        1.5 in    0732 AM 01/19   NWS Employee
1 NW Rockdale                1.4 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Woodstock 4 SW               1.4 in    0800 AM 01/19   COCORAHS
Plainfield 4 SW              1.4 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Genoa                        1.4 in    0700 AM 01/19   COOP
Harwood Heights              1.4 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Schaumburg 2 E               1.4 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Valparaiso 2 NNW             1.3 in    1000 AM 01/18   COCORAHS
Hobart 2.4 SE                1.3 in    0930 AM 01/18   COCORAHS
Manhattan 5 ENE              1.3 in    0800 AM 01/19   COOP
Sublette 3 WNW               1.3 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Riverwoods 1 NE              1.3 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Mundelein 1.6 WNW            1.3 in    0730 AM 01/19   COCORAHS
Geneva 4 WSW                 1.3 in    0500 AM 01/19   COCORAHS
Carbon Hill 3 NNW            1.3 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Downers Grove 1.8 SSE        1.3 in    0730 AM 01/19   COCORAHS
2 S Downers Grove            1.3 in    0730 AM 01/19   NWS Employee
Oak Lawn                     1.3 in    0635 AM 01/19   COCORAHS
Romeoville - NWS Chicago     1.2 in    0600 AM 01/19   COOP
Buffalo Grove 2 N            1.2 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Bourbonnais                  1.2 in    0700 AM 01/19   COOP
Morris 2 W                   1.2 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Elmhurst 1 SE                1.2 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Glen Ellyn 1 SW              1.2 in    0745 AM 01/19   COCORAHS
Malta 3 ESE                  1.2 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
La Grange Park 1 SSW         1.2 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Naperville 5 SSW             1.1 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Ashton                       1.1 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Ottawa                       1.1 in    0559 AM 01/19   COCORAHS
North Aurora 1 ENE           1.1 in    0535 AM 01/19   COCORAHS
Sleepy Hollow 1 W            1.1 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Elgin                        1.1 in    0700 AM 01/19   COOP
Elk Grove Village 1 ESE      1.1 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Hoffman Estates              1.1 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Evanston 1 E                 1.1 in    0800 AM 01/19   COCORAHS
Boone Grove 4 NNE            1.0 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Morocco                      1.0 in    0600 AM 01/19   COOP
Morocco                      1.0 in    0656 AM 01/19   CO-OP Observer
DeMotte                      1.0 in    0800 AM 01/19   COCORAHS
1 SSE Lake in the Hills      1.0 in    0630 AM 01/19   COCORAHS
Trout Valley                 1.0 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Harvard 4.4 NNE              1.0 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Bull Valley 2 WNW            1.0 in    0800 AM 01/19   COCORAHS
1 SE Boulder Hill            1.0 in    0600 AM 01/19   COCORAHS
St. Anne                     1.0 in    0700 AM 01/19   COOP
Maple Park                   1.0 in    0440 AM 01/19   COCORAHS
Elgin 3 W                    1.0 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Campton Hills 3 NNE          1.0 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Hampshire 0.5 SE             1.0 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
St. Charles 1 ENE            1.0 in    0800 AM 01/19   COCORAHS
Morris 1 NW                  1.0 in    0800 AM 01/19   COOP
Morton Arboretum             1.0 in    0700 AM 01/19   COOP
Carol Stream                 1.0 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Aurora 4 ESE                 1.0 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
West Chicago 4 SE            1.0 in    0717 AM 01/19   COCORAHS
Aurora 4 ESE                 1.0 in    0800 AM 01/19   COCORAHS
DeKalb                       1.0 in    0800 AM 01/19   COCORAHS
Park Forest                  1.0 in    0500 AM 01/19   COOP
Palatine 1 NNE               1.0 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Franklin Park 0.5 SSE        1.0 in    0800 AM 01/19   COCORAHS
Steward 3 S                  0.9 in    0700 AM 01/19   COOP
Mundelein 1 NNE              0.9 in    0730 AM 01/19   COCORAHS
Ottawa 1 N                   0.9 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Lily Lake 1 NE               0.9 in    0500 AM 01/19   COCORAHS
Aurora 2 W                   0.9 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Geneva 1 SSW                 0.9 in    0800 AM 01/19   COCORAHS
Ashkum 6 E                   0.9 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Wheaton                      0.9 in    0615 AM 01/19   COCORAHS
Timberlane 1 SW              0.9 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
4 NNW Rockford               0.8 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Joliet 2 N                   0.8 in    0700 AM 01/19   HYDRO
McHenry Lock and Dam         0.8 in    0800 AM 01/19   COOP
Oswego 0.3 E                 0.8 in    0641 AM 01/19   COCORAHS
Batavia 3.4 WSW              0.8 in    0600 AM 01/19   COCORAHS
Geneva 2 WNW                 0.8 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Crescent City 2 N            0.8 in    0600 AM 01/19   COCORAHS
Batavia                      0.7 in    0600 AM 01/19   HYDRO
Batavia 1 NW                 0.7 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Geneva                       0.7 in    0800 AM 01/19   COCORAHS
Long Lake                    0.6 in    0701 AM 01/19   COCORAHS
Cortland                     0.6 in    0600 AM 01/19   COCORAHS
Hebron 2 WSW                 0.5 in    0700 AM 01/19   HYDRO
Lake Villa 1 SW              0.5 in    0600 AM 01/19   COCORAHS
Fox Lake Hills               0.5 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Coal City                    0.5 in    0800 AM 01/19   COCORAHS
Capron                       0.5 in    0700 AM 01/19   COCORAHS
Todd Feurer
Todd Feurer

Todd Feurer is a web producer at CBS News Chicago. He has previously written for WBBM Newsradio, WUIS-FM, and the New City News Service.

First published on January 19, 2024 / 10:06 AM CST

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