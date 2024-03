Winter snowstorm blankets High Sierra Authorities closed I-80 in both directions after 5 p.m. Friday and Caltrans urged local residents to stay off Sierra Nevada roads. Kelsi Thorud reports from Truckee. (3-1-24) Website: http://kpix.com YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: http://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: http://www.instagram.com/KPIXtv Twitter: http://twitter.com/KPIXtv