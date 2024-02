Wednesday evening First Alert Weather forecast 2/21/24 Paul Heggen on the dry spell that will give the Bay Area a break from the rain at least until this weekend. Website: http://kpix.com YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: https://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: https://www.instagram.com/kpixtv Twitter: https://twitter.com/KPIXtv