Volunteers patrol Marin County road to help newts safely cross Dozens of volunteers patrol a stretch of Chileno Valley Road in Marin County every night during newt migration season. Brian Hackney reports. (3-21-24) Website: http://kpix.com YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: http://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: http://www.instagram.com/KPIXtv Twitter: http://twitter.com/KPIXtv