Volunteers help spruce up future home of Oakland Ballers A group of two dozen volunteers gathered to beautify Raimondi Park where the Oakland Ballers will soon be playing on a new field. John Ramos reports. (4-20-24) Website: http://kpix.com YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: http://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: http://www.instagram.com/KPIXtv Twitter: http://twitter.com/KPIXtv