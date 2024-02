Thousands crowd downtown Oakland for Black Joy Parade Tens of thousands of people gathered on the streets of Oakland Sunday to celebrate the happiness and joy of being Black John Ramos reports (2-25-24) Website: http://kpix.com YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: http://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: http://www.instagram.com/KPIXtv Twitter: http://twitter.com/KPIXtv