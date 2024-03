Sierra Nevada battered by monster snowstorm A powerful blizzard howled into the Sierra Nevada Saturday, closing I-80 and forcing mountain residents to hunker down for the weekend. Kelsi Thorud reports from Truckee. (3-2-24) Website: http://kpix.com YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: http://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: http://www.instagram.com/KPIXtv Twitter: http://twitter.com/KPIXtv