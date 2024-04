San Francisco threatens legal action over Oakland International Airport name change San Francisco city officials said they may take legal action if Oakland International Airport decides to add "San Francisco Bay" to its name. Anne Makovec reports. Website: http://kpix.com/ YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: https://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: https://www.instagram.com/kpixtv/ Twitter: https://twitter.com/KPIXtv