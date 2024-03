San Francisco police to reexamine 2023 death of elderly woman as potential killing Kelsi Thorud reports on San Francisco police deciding to reexamine the death of an elderly Asian woman in light of new evidence. Website: http://kpix.com/ YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: https://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: https://www.instagram.com/kpixtv/ Twitter: https://twitter.com/KPIXtv