S.F. craft beer mecca Monk's Kettle to move across the bay The Monk's Kettle has long been a destination for craft beer enthusiasts in San Francisco's Mission District. The bar will soon relocate to Oakland. José Martínez reports. (4-11-24)