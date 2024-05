Muslim South Bay chef brings halal techniques to Mexican cuisine Hisham Abdelfattah cooks Mexican food without lard or pork and used only ethically raised and slaughtered beef at his El Halal Amigos restaurant. Len Ramirez reports. (5-2-24) Website: http://kpix.com YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: http://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: http://www.instagram.com/KPIXtv Twitter: http://twitter.com/KPIXtv