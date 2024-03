Matthew Modine honored at Cinequest in San Jose Actor Matthew Modine received the Maverick Spirit Award on the closing night of the Cinequest film festival. Loureen Ayyoub reports. (3-22-24) Website: http://kpix.com YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: http://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: http://www.instagram.com/KPIXtv Twitter: http://twitter.com/KPIXtv