Major winter snowstorm slams into Sierra Nevada The most powerful Pacific storm of the season has started barreling into the Sierra Nevada. Team coverage from Madisen Keavy, Paul Heggen and Kelsi Thorud. (2-29-24) Website: http://kpix.com YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: http://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: http://www.instagram.com/KPIXtv Twitter: http://twitter.com/KPIXtv