Longtime S.F. supervisor mulls 2024 run for mayor San Francisco supervisor Aaron Peskin is considering mounting a campaign for mayor in November. Wilson Walker reports. (3-1-24) Website: http://kpix.com YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: http://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: http://www.instagram.com/KPIXtv Twitter: http://twitter.com/KPIXtv