Jefferson Award winner: Grace Horikiri A San Francisco native and this week's Jefferson award winne ris helping keep alive the city's historic Japantown, one of only three left in the U.S. Sharon Chin reports. Website: http://kpix.com/ YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: https://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: https://www.instagram.com/kpixtv/ Twitter: https://twitter.com/KPIXtv