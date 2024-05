Interest rates remain high for homeowners CBS News Business Analyst Jill Schlesinger joins to discuss home affordability for sellers and buyers. For more analysis go to www.jillonmoney.com. (05-23-2024) Website: http://kpix.com/ YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: https://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: https://www.instagram.com/kpixtv/ Twitter: https://twitter.com/KPIXtv