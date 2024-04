Gov. Newsom grants clemency to North Bay octogenarian Michael Woodson was sentenced by a Marin County court in 1987 to 10 years in prison for embezzlement. Jose Martinez reports. (3-31-24) Website: http://kpix.com YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: http://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: http://www.instagram.com/KPIXtv Twitter: http://twitter.com/KPIXtv