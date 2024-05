First Thursday street fest launched in S.F. to boost SoMa rebound The First Thursday block party, San Francisco's latest attempt to lure more people downtown, drew thousands to a stretch of Second Street in SoMa. José Martínez reports. (5-2-24) Website: http://kpix.com YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: http://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: http://www.instagram.com/KPIXtv Twitter: http://twitter.com/KPIXtv