Explosive fire burning at Redwood City construction site intensifies Team coverage of the huge fire burning at a construction site for an affordable-housing complex in San Mateo County. Read more: https://www.cbsnews.com/sanfrancisco/news/fire-at-redwood-city-building-under-construction-triggers-evacuations/ Website: http://kpix.com YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: https://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: https://www.instagram.com/kpixtv Twitter: https://twitter.com/KPIXtv