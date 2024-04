Earth Day origins trace back to a California coastal oil spill The annual Earth Day celebration honors the beginnings of the modern environmental movement. It all started with a California catastrophe. Elizabeth Cook reports. (4-19-24) Website: http://kpix.com YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: http://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: http://www.instagram.com/KPIXtv Twitter: http://twitter.com/KPIXtv