“Dinner with Parents” stars dish out the hilarity of crazy family dinners New CBS comedy show “Dinner with Parents” actors Dan Bakkedahl and Michaela Watkins on how crazy weekly family dinners can get. New episodes are now available on Amazon Prime's Freevee. (04-18-2024) Website: http://kpix.com/ YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: https://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: https://www.instagram.com/kpixtv/ Twitter: https://twitter.com/KPIXtv