Carnaval S.F. lifts business at Mission District restaurants Kelsi Thorud checked on a famed taqueria in the Mission that was feasting on a boost in business brought by Carnaval. (5-25-24) Website: http://kpix.com YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: http://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: http://www.instagram.com/KPIXtv Twitter: http://twitter.com/KPIXtv