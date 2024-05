Borris Powell’s favorite looks of the 2024 Met Gala Fashion artist Borris Powell joins the Morning Edition to discuss the 2024 Met Gala’s “The Garden of Time” best fashionable looks. (05-07-2024) Website: http://kpix.com/ YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: https://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: https://www.instagram.com/kpixtv/ Twitter: https://twitter.com/KPIXtv