Alameda PD offered new recruits $75,000 bonuses and the result is encouraging Last year Alameda decided to give new police hires a $75,000 signing bonus on top of a six-figure salary. Itay Hod reports. (4-5-24)