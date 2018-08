Compran el viaje de sus sueños por Facebook y ¡los estafan!.

Navegando por Facebook, Mariana y su novio Sergio, encontraron un atractivo paquete todo incluido con destino a Cancún, por tan sólo 10 mil pesos, parecía el viaje de sus sueños; jamás imaginaron ser víctimas de fraude.

Realizaron cinco depósitos de 2 mil pesos, les enviaron itinerario pero nunca las claves de reservación.

"Contacto al hotel, no tienen reservación y no tienen convenio con la agencia; ingreso a la página de la aerolínea y me percató que no coinciden los horarios de los vuelos; me meto a la página de Facebook de "Cancún CLUB", agencia que me vendió el paquete, y descubro que su perfil no tiene los comentarios activos, no tienen calificación ni recomendaciones", señaló Mariana.

La agencia de viajes se hace llamar "Cancún CLUB", y ha robado a por lo menos 15 parejas de turistas por internet, en lo que va del 2018. Les promete paquetes a bajo costo, su principal "anzuelo" es un viaje a Cancún, Quintana Roo.

Y no sólo eso, la prestadora de turismo también ofrece viajes a la Riviera Maya, Playa del Carmen, Los Cabos y Puerto Vallarta, con precios que oscilan entre los 10 mil a los 12 mil pesos.

Un caso más es el de Jessica, una enfermera que planeaba un tour para disfrutar del mar con su mamá.

"Vimos esa página en Facebook, y tenía atractivos paquetes a Cancún por 10 mil pesos, decidí tomar la oferta y compré el viaje. Hasta la fecha no me han dado mi viaje y ya no me contestan por ningún medio, y mucho menos, me han regresado mi dinero" platica Jessica Murillo, víctima del desfalco.

Su modus operandi consiste en:

· Dar seguimiento al viaje vía redes sociales

· Piden datos

· Envían correo con la información

· Solicitan que se realicen uno o más depósitos

· Mandan itinerario

· Aseguran que mandarán las claves de confirmación días antes de la fecha del viaje

· Por último, te bloquean, no contestan correos ni llamadas. Se esconden con el botín

Otra familia defraudada tomó cartas en el asunto, crearon una página de Facebook para advertir a posibles compradores.

"Mi esposo y yo a consecuencia del fraude que sufrimos, creamos un perfil en Facebook llamado "Cancún CLUB fraude", para denunciarlos y que la gente se dé cuenta que son fraude sus ofertas de viajes", señaló en entrevista con Uno TV Nancy Tovar, quien fue engañada desde hace dos años, a la fecha se encuentra bloqueada de las redes sociales de la agencia.

La Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV Nacional) señala: "Toda prestadora de este tipo debe cumplir con estándares de calidad".

"Es importante verificar que toda agencia de viajes tenga un domicilio físico, líneas telefónicas que sí contesten, que cuenten con el Registro Nacional de Turismo (RNT) y de preferencia tengan el certificado de Calidad Moderniza, conocido como Distintivo M, que avala la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Economía", aclaró Jorge Hernández, Presidente de la Asociación Mexicana de Agencia de Viajes.

Asimismo, recomienda considerar los costos en el mercado, pues los precios económicos son sólo "un gancho" al consumidor. Los seguidores y "likes" de la página de "Cancún CLUB", no garantizan que sea una agencia de viajes segura.

Cuando ves que lo siguen dos millones de personas crees que es real, además lo que te jala es que está baratísimo. Para Cancún, todo incluido, para dos personas por 10 mil pesos ida y vuelta está increíble, contó Nancy Tovar, quien a la fecha no ha recuperado su inversión.

Al exigir el reembolso de su viaje, los clientes de esta comercializadora turística eran bloqueados.

Uno TV se dio a la tarea de rastrear a la agencia "Cancún CLUB".

Los buscó por teléfono, vía Facebook y correo electrónico. Indagó en su dirección y consultó su existencia como agencia certificada en la SECTUR. No se encontró ningún registro de dicha comercializadora.

Cada mes, se levantan 320 quejas contra el giro de agencias de viajes, según datos analizados de 2013 a 2018 por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

"Este tipo de eventos son cada vez más comunes, por esta razón, exhortamos a la población que evite hacer este tipo de prácticas", declaró María de los Ángeles Jasso, subprocuradora de Servicios PROFECO.

A la fecha, la supuesta empresa de viajes "Cancún CLUB" sigue ofreciendo atractivos paquetes vacacionales en Facebook.