Todo En Uno: Muere el astrofísico Stephen Hawking a los 76 años

Primero Ricardo Anaya presumía su reunión con Ángela Merkel.

"Tuve una reunión valiosa con Merkel en Berlín", la pregunta es ¿También fue valiosa también para Merkel?

¿Y estas reuniones de qué sirve?

Para tres cosas muy importantes, según yo:

Para nada.

Para nada.

Pero sobre todo y esto es lo más importante... para nada.

Y vinieron los memes

El caso es que regresó este miércoles a México y así lo recibieron en el aeropuerto:

Cuando salgo del aeropuerto encuentro a un grupo de personas que me gritan, que me insultan, que me agreden con pancartas. Cuando les pido que se identifique la mayoría de ellos se cubren la cara porque no quieren aparece.

Obviamente no es gente que este en un aeropuerto a las 3:30 de la mañana está clarísimo que los mando el PRI a agredir.

Que mal agradecido, si es bien bonito que te reciban en el aeropuerto

A propósito de instituciones que no funcionan, prepárense porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que la policía pueda inspeccionar a personas y vehículos sin la existencia de una orden judicial. Repito, sin una orden judicial previa en el desarrollo de la investigación de un delito, pero siempre y cuando haya sospecha razonable, que alguien me explique que es una sospecha razonable o flagrancia, porque ya ven que nuestras instituciones policiacas respetan los derechos humanos y nunca inventan delitos.

Y no se permitirá que se abuse por la apariencia física de un ciudadano…

En el país donde todos somos culpables hasta que nos alcance para pagar un abogado y demostremos lo contrario. Porque somos un país cateador.

Como estos ejemplares mexicanos que dieron cátedra de cómo catear un tráiler de pollos y como respetar los bienes ajenos. Este tráiler se volcó en Ecatepec, rego pollos vivos por la avenida y así actuaron los vecinos.

Porque si nos organizamos, robamos todos.

Donald Trump el presunto presidente de los Estados Unidos de siempre, visitó San Diego California para conocer los prototipos del que será el muro, ese monumento a la xenofobia, ese monumento a la agresión que desató escenas como estas un hombre quemando la bandera de México gritando : 'Fuck Mexico this is America'.

La obra de arte de Donald Trump.

El importante astrofísico teórico Stephen Hawking murió el martes.

"Estamos profundamente entristecidos porque nuestro querido padre haya fallecido hoy", afirmaron los hijos del profesor Hawking, Lucy, Robert y Tim.

Una lección para quienes discriminan a las personas con discapacidad en Tiempo Real.

Me he mantenido activo y he viajado más que la mayoría de las personas paralizadas, espero que mi ejemplo sirva de estímulo y de esperanza para otros en mi situación ¡Nunca se rindan!