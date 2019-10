CBS News documentary in Spanish: "Rostros de Separación Familiar"

La frontera sur de Estados Unidos ha sido foco de pasión y controversia por muchos años. Pero recientemente, este tramo de 2,000 millas que conecta a California con la Costa del Golfo se ha convertido en el escenario de una tormenta política.

En la primavera del 2018, la administración del Presidente Donald Trump dio inicio a una serie de políticas polémicas para reducir el número de cruces ilegales de la frontera, que incluyen la separación entre menores y sus padres de ser detenidos tras cruzar la frontera.

El corresponsal de CBS News Manuel Bojórquez les cuenta las historias, sumamente personales, de aquellos que quieren entrar.

"Rostros de Separación Familiar" es una presentación especial de "CBSN Originals" en español. Aquellos que quieran ver el programa en inglés, por favor diríjanse a: https://www.cbsnews.com/familyseparation

For many years, America's southern border has been the center of passionate debate and controversy. But in recent years, the nearly 2,000-mile stretch from California to the Gulf Coast has become the setting for a political firestorm.

In the spring of 2018, the Trump administration pursued controversial policies to reduce border crossings, including the separation of children from their parents who were detained as they crossed the border.

In "The Faces of Family Separation," CBS News correspondent Manuel Bojorquez shows us the deeply personal stories of those trying to come to the United States.

To view the CBSN Originals documentary in English, please go to: cbsnews.com/familyseparation