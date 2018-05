Suplantar empleados de CFE, nueva modalidad de robos a domicilio a adultos mayores.

Se hacen pasar por empleados de empresas públicas, les ofrecen apoyo y luego los asaltan. Así es el modus operandi que se ha presentado en contra de las personas mayores, quienes con engaños son sorprendidos en sus domicilios para despojarlos de sus pertenencias por defraudadores.

"Llegó una persona a tocar a mi domicilio... con mucha insistencia tocaba el zaguán y vi a una persona de una complexión delgada, muy alto, con un uniforme de la CFE, entonces me dio confianza y le abrí", nos relata una afectada.

Una vez frente a las personas de la tercera edad, los presuntos trabajadores dan información falsa. En este caso, ofrecieron una tarjeta de descuento que había que pagar.

Los robos o engaños no son robos de grandes montos y tampoco hay violencia, sin embargo, se realizan al interior del domicilio del adulto mayor, se vulnera su sentimiento de seguridad y se les deja en estado emocional inestable, por el riesgo que vivieron al dejar pasar al delincuente a su casa.

"Cuando me di cuenta que fue un fraude, entonces pues si me puse nerviosa y les hablé a mis hijas... yo me puse muy mal de los nervios ya que podían volver y yo estoy sola, entonces el ladrón puede entrar a la casa y matarme", comenta la víctima.

De acuerdo con el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, en lo que va del año suman 13 casos denunciados en la capital del país.

"En particular, adultos mayores han sido víctimas de este tipo de delincuencia, la hora puede ser indistinta, normalmente lo hacen entre las 9:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, pues son horarios de trabajo y el delincuente lo sabe, llegan a amarrar a la gente para que ellos puedan robar lo que ven en la casa", comentó Luis Wertman, presidente del Consejo Ciudadano de la CDMX.

Las delegaciones con mayor incidencia en este delito son; Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero.

El Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, pide estar alertas.

"Si alguien viene a tocar a tu puerta, lo primero que tienes que hacer es pedir que se identifique, lo segundo es la línea ciudadana, una herramienta que tenemos a nuestra disposición marcando el 5533 5533, ahí se puede consultar, para que en un periodo muy corto llegue una patrulla a ese domicilio y si la visita es legítima y correcta pues no pasa nada, pero si no es, pues ese día no van a poder lograr su cometido", recomienda Luis Wertman.

Además, señala que como regla general, no se debe dejar ingresar al domicilio a ninguna persona cuyo servicio no se ha solicitado, incluso si ofrece apoyos gubernamentales.

