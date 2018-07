En Tiempo Real: Muere rescatista en la cueva de Tailandia

Les presento al "Mijis", el cholo que había sido discriminado por su apariencia y que el domingo se convirtió en ganador de la candidatura a diputado federal en San Luis Potosí.

Yo jamás renunciaría, porque creo en mí y creo en mis ideales. Yo lucho contra eso; yo lucho contra quienes me discriminan por mis tatuajes; yo todo el tiempo lo he vivido en carne propia, todo el tiempo he luchado contra eso; por eso me fui a recorrer México en bicicleta para pelear por nuestros derechos, para que no se nos discrimine y criminalice sólo por nuestra apariencia. Sé que me falta mucho verdad, pero no quiero esta corrompido y muchos dicen que nomás tengo hasta la preparatoria y que muchos tienen estudios ¿y para qué les sirven si saben brincarse las leyes?

Se llama Pedro Carrizales, estuvo preso por herir a balazos a 4 personas. Y como haber estado acusado no significa perder los derechos de votar y ser votado, incluso hay readaptación social en México. Por eso da gusto conocer estas historias que sacan ronchas a los discriminadores, copetudos que ven con asco a los diferentes, a los que no son de su mismo color de piel, a los que están tatuados, cholos, jóvenes que son como se les pega la gana y que cumplen la ley.

Los 12 niños desaparecidos desde el 23 de junio en Tailandia ya fueron encontrados. Él y su entrenador quedaron atrapados en una cueva inundada.

Equipos de buceo ingleses han hecho todo lo posible para rescatarlos. Ayer murió un buzo durante una operación en la que los niños que no saben nadar y que parece ser la única posibilidad de que salgan y será buceando.

Esto es lo que disfruta hacer Donald Trump: son niños migrantes separados de sus padres que se presentan así a su juicio de deportación, es inaceptable.

NowThis publicó un video donde se puede ver a niños migrantes presentándose ante un juez de inmigración, es una simulación que evoca lo que en realidad sucede.

José Antonio Meade se reunió con el presidente de México Enrique Peña Nieto, quien le agradeció haberse sacrificado. No, perdón, haber representado a su partido en las elecciones.

Que dice el INE que Morena se hizo guaje a la hora de entregar el dinero que recaudó para los damnificados del sismo y que en cambio, los recursos los desvió.

Ah, con que las mañas no eran de las arañas.

No es lo mismo "los huevos de la araña morena", que "oye tú, Morena, aráñame el presupuesto".

Ya respondió López Obrador.

Y terso y amoroso el encuentro entre José Ramón Amieva y Claudia Sheinbaum, quienes dijeron que está en marcha la transición con quien el sábado recibirá su constancia de mayoría como jefa de gobierno electa de la Ciudad de México.

¡Ay qué bonito, qué político! En Tiempo Real.