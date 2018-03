Reportaje: Mexicano, el campeón que venció a todos en Super Smash Bros, el primero en ganar ese torneo para Wii en EVO Japón 2018, celebrado el pasado 27 de enero.

Con tan sólo 17 años, Leonardo López mejor conocido en el mundo gamer como MkLeo, se convirtió en el primer mexicano en ganar un torneo de Super Smash Bros para Wii en EVO Japón 2018, celebrado el pasado 27 de enero.

En el torneo se registraron 757 jugadores de distintas partes del mundo, MkLeo fue el único participante latinoamericano que logró colarse hasta el final; no perdió un sólo partido hasta quedar cara a cara con el japonés Abadango.

Al final le hice tres, dos, y quedó muy cerca de matarme pero yo conecté el último golpe y pasé a las finales. Después una vez más llegó Abadango, y me dije, pues ya le gané una vez le puedo ganar dos veces y sí, le gané, dijo MKLeo, videojugador profesional.

En EVO 2017, Leo quedó en el lugar número 65, eso significó para él un reto y una lección para mejorar su técnica en el próximo torneo.

Siempre he tenido la idea que mientras más vas a los torneos y mientras más juegas, incluso si pierdes, puedes ir mejorando porque te das cuenta de tus errores y puedes mejorar, afirma MKLeo.

Cuando se aproxima un torneo MKLeo dijo que no entrena mucho tiempo, sólo juega por tres horas con otro videojugador profesional con el fin de mejorar su técnica.

"Me siento muy afortunado de tener esta habilidad, un don, sí lo he tenido que trabajar demasiado pero siento que sí se me facilita, además lo disfruto, enserio amo lo que hago", comentó Leonardo

En tan sólo 12 meses ha ganado en importantes torneos como Genesis 5, Genesis 4, 2GG Championship, IBP Masters Showdown, Smash Factor 6 y The Arena 2017. Con esto, el mexicano es considerado uno de los mejores jugadores de Super Smash Bros para Wii en todo el mundo.

Indicó que jugar videojuegos es su estilo de vida, sin embargo, no descarta la posibilidad de continuar sus estudios ya que otro de sus sueños es convertirse en astrofísico.

Siempre he dicho que es mi juego favorito, y mi sueño siempre es ser el mejor del mundo, esa pasión siempre la he tenido, ahorita que se está haciendo más grande ya estoy viendo que lo he logrado y pues la verdad no me quiero detener, añadió

Este triunfo en el país nipón ha colocado a MkLeo como el primer mexicano en la historia en ganar un torneo de Evo.

Y prometió que hará su mejor esfuerzo para mantener ese título.