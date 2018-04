Vida y Obra del escritor mexicano Sergio Pitol. El premio Cervantes de las letras murió a los 85 años de edad en su hogar en Xalapa, Veracruz.

"El primero de diciembre del año pasado, ese mágico día que parecería haber transformado mi vida, la ministra de Cultura de España, doña Carmen Calvo, me anunció que me había sido otorgado el Premio Cervantes, desde ese primer día de diciembre, he recordado imprevisiblemente fases de mi vida, unas radiantes otras atroces pero siempre volvía a la infancia".

Además de ser abogado, diplomático, traductor, Sergio Pitol, fue siempre un lector incansable.

"Yo comencé a leer libros tan pronto como me enseñaron las letras, muy muy muy precoz. Con seis años. Los seis o siete años de enfermedad, los viví fantásticamente por la literatura", afirmó en una ocasión Sergio Pitol.

El Premio Cervantes 2005 de Literatura, llamado el alquimista de la imaginación y la palabra durante mucho tiempo sólo se sintió seguro escribiendo cuentos.

Sergio Pitol dijo: "Y entonces pensé bueno, me voy a hacer por ahora, voy a escribir cuentos. Después vendrá el teatro".

Como miembro del Servicio Exterior Mexicano sirvió durante varios años como agregado cultural en diversos países de Europa.

Su paso por Moscú, afianzó la pasión por la literatura rusa.

"Yo me fui en al año 61 y regresé en 88. Vine por vacaciones a ver a la familia, amigos a ver cosas, esto pero no a vivirlas, no a vivir realmente. Cuando yo me fui era una ciudad de 4 millones y cuando regresé era de 18", recordó Pitol.

Además de la literatura, Sergio Pitol realizó traducciones de diversos autores y fue un gran promotor de los derechos humanos en México.

Con Uno, Fernanda de la Torre.